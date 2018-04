Crosby zničil Philadelphii hattrickem. Mrázek přesto zůstává dvojkou

Gólman Penguins si připsal čisté konto ve třetím utkání play off v řadě. Střelce soupeře vynuloval ve dvou posledních duelech loňského vítězného finále proti Nashvillu, výhrou nad Philadelphií se jeho bezbranková šňůra prodloužila na bezmála 207 minut.

„Výhra je prostě výhra. V play off je jedno, jestli zvítězíte 7:0 nebo 1:0,“ připomněl často zmiňovanou frázi Murray. To maskovaní muži na druhé straně prožívali noční můru.

Jednička Flyers Brian Elliott pustil za svá záda 5 z 19 střel soupeře. V polovině zápasu přenechal místo v brankovišti Petru Mrázkovi, který lovil puk z branky ještě dvakrát.

„Jeden z nejhorších zápasů, jaké jsem kdy zažil,“ byl zklamaný kapitán Philadelphie Claude Giroux. Jeho tým pokračuje v nepříznivé bilanci proti obhájcům poháru, které naposledy porazil v březnu loňského roku.

Mrázek byl v brance Flyers u toho, když lídr soupeře Sidney Crosby dokončil svůj třetí hattrick v play off. Kapitán Pittsburghu poslal baseballovým úderem plachtící kotouč sice ještě za Elliotta, na dorážku a posléze i pozornou teč Crosbyho už nestačil český gólman.

„Nikdy nevíte, kdy to skončí v brance, takže stojí za to to pořád zkoušet,“ komentoval dva šťastnější zásahy 30letý Crosby. Vysoká výhra jej těšila, velký význam jí ale nepřikládal. V jednostranném představení naopak hledal, co by se dalo vylepšit. „Naše přesilovky nebyly rozhodně ideální.“

Na dvě Crosbyho trefy nahrával Jake Guentzel, mladý talent, který na sebe upozornil během triumfální jízdy Pittsburghu za Stanley Cupem. Celkem si během vysoké výhry nad Philadelphií připsal čtyři body za gól a tři asistence.

Potvrdil tak, že jeho výkonnost roste s důležitostí okamžiku. „Užívám si, že můžu hrát v play off. Když vidíte narvaný stadion, nabudí vás to,“ vysvětloval 23letý křídelník.

I přes gólovou nálož postaví trenér Flyers Dave Hakstol do branky znovu zkušenějšího Elliotta. Toho ale bude i tentokrát čekat veletěžký úkol - zastavit rozparáděnou ofenzivu Penguins. Ta v pěti vzájemných střetnutích letošní sezony zasadila Philadelphii pokaždé alespoň pět zásahů.