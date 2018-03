Chomutov i potřetí v sezoně vyhrál v Litvínově, Jihlava zdolala Boleslav

Litvínov - Chomutov 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Gólem a asistencí se na výhře Pirátů podílel útočník Marek Šťovíček. Osmnáctiletý gólman Dominik Pavlát přišel o čisté konto až 36 sekund před koncem.

Hosté se na Stadionu Ivana Hlinky představili v sestavě s juniorským brankářem Pavlátem, který v extralize nastoupil poprvé od začátku zápasu. První velkou šanci však musel likvidovat jeho protějšek Petrásek, jehož v 7. minutě prověřil Lauko.

O dvě minuty později se Piráti dostali do vedení. Valachovu přihrávku přetavil v gól nadvakrát zakončující Skokan. Domácí sice drželi se soupeřem krok v počtu střel, gólově se však podruhé opět prosadil Chomutov.

Svěřenci trenéra Růžičky sice neproměnili první přesilovou hru, v 26. minutě ale skóroval obránce Knot. Poté domácí hráči přečkali dvojnásobné oslabení, v pokračující klasické početní výhodě ale zvýšil na 3:0 Šťovíček.

Chomutov následně bez větších problémů dovedl duel do vítězného konce a potvrdil tak pravidlo, že vzájemné zápasy těchto týmů v sezoně vyhrávají hosté. Necelé dva tisíce diváků v závěru alespoň trochu potěšil Mikúš, který po Trávníčkově přihrávce připravil Pavláta o premiérové čisté konto. Slovenský útočník snížil na 1:3 při přesilovce hostů.

Darek Stránský (Litvínov): „Neodehráli jsme dobrý zápas. Za celých 60 minut jsme nebyli schopni dostat se do hry, byla tam z naší strany spousta nepřesností, nejistota na hokejkách. Nebylo to dobré.“

Jan Šťastný (Chomutov): „Na nás bylo vidět, že jsme si v minulém utkání zajistili potřebný bodový zisk, který nás udržel v extralize i v příští sezoně. Podle toho se vyvíjelo i utkání. Bylo vidět, že z kluků spadla nervozita, a myslím, že jsme si dokázali vytvořit spoustu gólových šancí. Utkání jsme si pohlídali a jsme spokojeni, že jsme vyhráli. Velmi dobrý výkon předvedl Dominik Pavlát, který dostal šanci a je vidět, že v něm má pirátská organizace do budoucna velký potenciál.“

Branky a nahrávky: 60. J. Mikúš (Trávníček, Šesták) - 9. Skokan (Vantuch, Valach), 26. Knot (Smejkal, Šťovíček), 35. Šťovíček (Koblasa, Valach). Rozhodčí: Pavlovič, Pražák - Flegl, Zíka. Vyloučení: 5:1, navíc Havel (Chomutov) 10 min. Využití: 0:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 1826.

Litvínov: Petrásek - Sörvik, Iberer, Čutta, Baránek, Gula, Šesták, L. Doudera - Jícha, V. Hübl, F. Lukeš - Marek Růžička, Řehoř, Trávníček - M. Hanzl, Válek, Jurčík - J. Černý, J. Mikúš, Matoušek. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Chomutov: Pavlát - Knot, Dietz, Valach, Trefný, Grman, Mrázek, L. Chalupa - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Vantuch, Poletín - Havel, Smejkal, Lauko - Hlava, Štovíček, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Jihlava - Mladá Boleslav 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Jihlavští mají před závěrečným kolem mají jistotu, že skončí třináctí. Dukla vstřelila dvě branky v přesilových hrách, jednu v oslabení a gólman Lars Volden udržel potřetí v sezoně čisté konto.

Mladá Boleslav přijela do Jihlavy v hodně okleštěné sestavě, ale domácí zase trápí rozsáhlá marodka, takže na křídle třetího útoku se objevil obránce Půža.

V nezáživném zápase šla do vedení Dukla, když se v oslabení prosadil Skořepa a ukončil dlouhé jihlavské čekání na gól. Nováček soutěže neskóroval v předešlých dvou utkáních. V poslední minutě první třetiny mohl vedení zvýšit Žálčík, ale z dorážky přestřelil prázdnou branku hostů.

V 26. minutě mohli Středočeši srovnat po chybné rozehrávce domácích hráčů. Na Voldena jel osamocený Valský, ale trefil jen tyč. V 29. minutě se již Žálčík deváté branky v sezoně dočkal.

Jihlava byla střelecky aktivnější, třetí gól mohl přidat Čermák, který hned po buly tečoval Bryhnisveenovu střelu. Dvacetiletý Krofta, chytající v extralize poprvé, ale dokázal puk vyrazit. Domácí se však dalších branek přece jen dočkali, v úvodu třetí třetiny skóroval Straka a pak se v další přesilovce prosadil i obránce De la Rose.

Mladá Boleslav se v zápase trápila a i v početních výhodách působila bezradně. Ve třetí třetině hosté nevyužili ani krátkou přesilovku pět na tři. Poslední šanci utkání měl v 59. minutě Šidlík, trefil však jen tyč.

František Zeman (Jihlava): „Na utkání jsme se chystali a jsme rádi, že jsme ho zvládli. Navíc s čistým kontem. Věřím, že výsledek a předvedená hra hráče nabudí, abychom tu část sezony, která nás čeká, zvládli.“

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): „Výsledek hovoří za vše. Je hrozně těžké kluky motivovat do zápasů, ve kterých už o nic nejde. Pořád mi to ale nejde na rozum, protože já jako hráč bych nikdy nechtěl prohrát. Přístup některých našich jedinců k tomuto zápasu je víc než zarážející. Možná i proto naše sezona vypadá tak, jak vypadá. Někteří vypadají, že ani nechtějí vyhrát. Moc mě to mrzí. Tento výsledek je úplně zbytečný. Jihlava hrála slušně, gólman je podržel, ale my jsme měli předvést daleko větší zaujetí pro hru.“

Branky a nahrávky: 9. Skořepa, 29. Žálčík (Anděl), 42. Straka (Diviš, De la Rose), 48. De la Rose. Rozhodčí: M. Sýkora, Hejduk - Rampír, D. Klouček. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 1018.

Jihlava: Volden - De la Rose, Šidlík, Stříteský, Bryhnisveen, D. Kajínek, Váňa - P. Straka, Skořepa, Anděl - Čermák, Rys, Jiránek - Žálčík, Seman, Půža Rabbit, Hamill, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Mladá Boleslav: Krofta - Kurka, Kotvan, Eminger, Dlapa, Říha, Bernad - Valský, Nahodil, Orsava - Lenc, Klepiš, Pacovský - L. Pabiška, Urban, Volf. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.