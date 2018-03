Play out: je tahle soutěž vůbec potřeba? Změnám brání nechuť riskovat

Loni bylo play out zcela zbytečné: Pardubice, resp. Karlovy Vary měly tak velikou ztrátu, že ji nemohly dohnat ani v teoretické rovině.

Letos je rozdíl sice o něco menší, nicméně o pádu Litvínova do baráže bylo definitivně rozhodnuto už po prvním kole a Jihlava na tom není o moc lépe. Po nedělním třetím kole je téměř hotovo.

„Soutěž sama o sobě však potřeba je,“ tvrdí litvínovský manažer Robert Kysela. „Navíc vyplňuje volný prostor, dokud se neodehraje play off v první lize,“ dodává ředitel extraligy Josef Řezníček.

Diskuze o atraktivnosti současného formátu probíhají každoročně. Zprvu se play out hrálo na dvanáct kol, což bylo neúnosné. A tak se rozpis zápasů snížil o polovinu. Další řez tímto směrem však už není možný, takže pokud by měla přijít změna, musela by být systémová.

Play down, nebo začínat od nuly?

Možností je více. Z diváckého hlediska by byl jednoznačně nejzajímavější tzv. play down, tedy jakési play off pro neúspěšné. Jedenáctý tým ze základní části by se utkal se čtrnáctým a dvanáctý se třináctým v sériích na tři nebo čtyři vítězství.

„Tento model fungoval ve Švýcarsku, několikrát jsme ho navrhovali, ale klubům se do něj nechce,“ říká Řezníček.

Je to pochopitelné, protože by se tím smazaly rozdíly ze základní části. „Když jedenáctému týmu o bod uteče předkolo a má nahráno dvacet bodů na posledního, tak by bylo nespravedlivé, kdyby nakonec skončil v baráži. S tím určitě nesouhlasím,“ prohlašuje rezolutně Ivan Huml, útočník Chomutova.

Další možností je začínat play out od nuly - tedy nepřenášet bodové zisky ze základní části, čímž by zápasy okamžitě získaly mnohem větší náboj. „Jenže i tady by byla pošlapaná spravedlnost pro kluby, které si v základní části nahrály náskok,“ nezastírá Kysela, byť by jeho Litvínovu tato změna vyhovovala.

Ve hře není ani přímý sestup

Jediným řešením situace tedy zbývá absolutní změna formátu. Ředitel extraligy už klubům navrhoval návrat k přímému sestupu, resp. postupu z první ligy.

Ovšem i tyto návrhy byly extraligovými celky, které o systému soutěže rozhodují (jsou v hierarchii nejvýš), smeteny ze stolu. Je to logické - nikdo se nechce dobrovolně vzdávat poslední naděje na záchranu, kterou baráž nabízí. Není proto pravděpodobné, že by došlo k obratu.

„Pokud nebudou mít poslední týmy velké ztráty, bude mít play out náboj. A celky, které už o nic nehrajou, si mohou aspoň vyzkoušet mladé hráče,“ tvrdí jihlavský útočník Josef Skořepa.

To se týká Litvínova, jenž bere zápasy v play out především jako přípravu na baráž a zároveň jako prostor pro doléčení zranění řady hráčů, které severočeský tým trápí už od prosince.

„Nyní třeba nehraje obránce Sörvik, který by za normálních okolností nastupoval. Na druhou stranu nenecháváme odpočívat všechny klíčové hráče. Chceme vyhrávat už kvůli psychice. Bez ní bychom těžko zvládli baráž,“ říká Kysela. „Trenér to musí umět nakombinovat a využít toho, že už se o nic nehraje třeba tak, že bude zkoušet různé varianty sestavy, přesilovek a podobně.“