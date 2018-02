Fandíš sprostě? Zavíráme sektor, slyšeli v Brně a teď i v Plzni

Klub organizuje smírčí schůzky s nasupenými fanoušky. Hvězdy Komety jim ve videošotech promlouvají do duše. V hale i na klubovém webu se dokola omílá slogan: Fandíme slušně.

Ale slovy filmového šéfa autoservisu Karfíka, který hojně zásoboval doktora Chocholouška: „Je to marný, je to marný, je to marný...“

Proto disciplinární komise vyměřila brněnskému klubu za opakované vulgarity a nepřístojnosti jejich příznivců mimořádný trest: v neděli odehraje Kometa extraligový duel proti Pardubicím před uzavřenou tribunou E, kde se shlukují nejhlasitější stoupenci domácích.

Bez kotle také Plzeň Disciplinární komise ve středu oznámila trest pro Kometu Brno, o den později byla stejně potrestána Plzeň. V neděli proti Chomutovu bude mít uzavřený sektor 112 východní tribuny, kde je tradičně umístěný takzvaný kotel. Plzeň i Brno mají největší problém s dodržováním nového bodu disciplinárního řádu, který upravuje nesportovní chování příznivců vůči účastníkům zápasu. Západočeši byli za přestupky potrestáni již jedenáctkrát, v deseti případech se jednalo o nesportovní chování fanoušků, poslední trest souvisel s vhazováním předmětů na ledovou plochu. Plzeň zaplatila pokuty ve výši 142.000 korun. Při trestu v polovině ledna však klub vedle finanční sankce dostal i podmínku na měsíc, kterou fanoušci v úterním utkání proti Mladé Boleslavi porušili. Vedení Plzně v prohlášení uvedlo, že rozhodnutí disciplinárky akceptuje, a odsoudilo chování některých fanoušků. „Bohužel i přesto, že situaci s fanoušky intenzivně řešíme po celou sezonu, vložili jsme energii i finance do kampaně Fandíme slušně, s fanoušky komunikujeme a naposledy jsme přistoupili i k osobnímu apelu hráčů a vysvětlením celé situace osobním dopisem fanouškům, tak celá naše snaha nepomohla," uvedl klub na oficiálním webu. ČTK

„Nebylo už jiné východisko,“ tvrdí šéf extraligy Josef Řezníček. „Kometa byla v podmínce, neexistovala jiná možnost, než přistoupit k uzavření sektoru,“ vysvětluje. Brněnští fandové umí vytvořit mimořádnou kulisu, kterou jinde v Česku nezažijete. Patří mezi nejhlučnější, ale zároveň i nejvulgárnější.

A právě sprosté skandování a transparenty nebo hanlivé urážky pokutuje upravený disciplinární řád, který si samotné extraligové kluby odsouhlasily před startem sezony. Pokračování „kultivace prostředí na hokejových stadionech“ si zástupci klubů odkývali i na listopadové valné hromadě – proti byl jen Hradec s Plzní, která s Brnem patří mezi nejtrestanější kluby.

Disciplinárka od startu ročníku i přes fanouškovskou bouři nevole trestala, za vulgarity udělovala symbolické, pártisícové sankce. „Čekali jsme, že v dlouhodobém horizontu půjde chování fanoušků upravit,“ popisuje Řezníček.

Nepodařilo se.

Stoupenci Komety, která už na podzim několik mačů odehrála pod hrozbou uzavření části arény, se provinili v pátečním derby proti Zlínu. Přesný důvod? „Hrubě vulgární skandování na adresu hostujícího klubu a rozhodčích,“ stojí ve včerejší zprávě disciplinární komise. A protože fandové Komety hřeší opakovaně, jen letos klub dostal 10 trestů a zaplatil 120 tisíc korun, přistoupila disciplinárka k radikálnímu kroku: Hraješ bez kotle!

Fotbalový soud už obdobně ligové kluby v minulosti trestal, loni a předloni tak pykala Sparta, v roce 2014 Plzeň. Tři zápasy zcela bez diváků musela před sedmi lety odehrát třeba Slavia.

V tuzemském hokeji je uzavření (části) hlediště exemplární postih. Něco podobného pamatuje nejvyšší soutěž před dlouhými 22 lety, kdy shodou okolností právě Brňané museli odehrát barážová utkání bez diváků ve sto kilometrů vzdáleném Zlíně. „Myslím, že nikdo nepředpokládal, že se někomu, a obzvlášť Kometě, která je ze všech klubů nejvíc sledovaná, bude tohle dít,“ přiznal na klubovém webu šéf a kouč Komety Libor Zábranský.

Argumenty fanoušků, nejen těch z Brna, lze shrnout do prostého sdělení – emoce k hokeji patří. Pravda, můžeme nekonečně polemizovat, které projevy a nadávky pomyslnou hranici překračují. Hokejoví činovníci však dál věří, že se dá fandit slušně. A souhlasí s tím i šéf Komety. „Když si člověk přečte zápis utkání se Zlínem, první vulgarita zazněla v čase 16:57. Když to šlo sedmnáct minut, proč to nejde v nějakém duchu celý zápas?“ táže se Zábranský.

Fandové namítnou, že nepřístojnosti rozdmýchávají především přehmaty rozhodčích. Spontánní pokřiky trestat extraliga nehodlá, zabývá se až řízeným vulgárním skandováním. „A ptám se, co se teď bude dít? Část ultras bude protestovat a trucovat, že si na stadionu nebude moct dělat, co chce? No, nebude a nemůže,“ ví Zábranský. „Kluci fanoušky i kotel ale potřebují.“

Přístup nechce měnit ani Řezníček, jehož s funkcionáři čeká po olympiádě další valná hromada profiklubů. „Budeme o tom diskutovat, ale znám stanoviska klubů. Většina se vyjádřila, že to přispělo k lepšímu prostředí,“ říká Řezníček. Disciplinárka za sezonu řešila 60 případů nesportovního chování.

Tak vypadá odstraňování vulgarit za pochodu. Zápas Komety bez kotle značí, že to je bolavá a nepříjemná léčba.