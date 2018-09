Extraliga? Výborná soutěž, pochvaluje si plzeňský bek Allen

„Jsem moc rád, že můj gól přispěl týmu k zisku jednoho bodu. Ale samozřejmě bych byl daleko raději, kdybychom získali všechny tři. Byli jsme lepším týmem, bohužel jsme nevyužili spoustu šancí,“ mínil 28letý Allen, rodák z Chicaga.

Plzeň si ho vyhlédla na jaře, kdy ze zámoří přesídlil do německého Wolfsburgu. Předtím si připsal i sedm startů v NHL za New York Rangers, téměř tři stovky utkání nasbíral v AHL. Loni na jaře s českými spoluhráči Frkem, Noskem a Hronkem slavil v AHL zisk prestižního Calder Cupu v barvách Grand Rapids Griffins.

Co vám napověděla úvodní tři kola o české extralize?

Že je to výborná soutěž, velice kvalitní. Hraje se rychlý hokej, fyzicky náročný, je tu spousta šikovných hokejistů. Hodně mě to tady baví a těším se na celou sezonu.

Jak chutnal váš premiérový gól?

Skvěle. Byl jsem šťastný, že jsme dokázali rychle odpovědět na jejich druhý gól a srovnali. Jsem rád, že má trefa pomohla k bodu, ale raději bych samozřejmě bral vítězství.

Na ledě se občas hodně jiskřilo. Věděl jste od spoluhráčů, že zápasy se Spartou bývají vypjaté?

Samozřejmě, v šatně mi o tom kluci vyprávěli. Do každého zápasu jdu naplno, ale tady bylo hned poznat, že mezi oběma kluby je dlouhá historie... (úsměv) A přesně tak to na ledě vypadalo. Jakmile se přerušila hra, emocí a strkanicí před oběma brankami bylo hodně.

Jak zatím hodnotíte svoji hru i celou defenzivu Plzně?

Osobně se cítím každým dnem, každým tréninkem lépe a lépe. A myslím, že naše defenziva je silná. Dnes jsme prohráli kvůli dvěma gólům, které jsme inkasovali v oslabení, soupeř přesilovky dokázal využít. Ale při hře pět na pět to bylo z naší strany v pořádku.