Plzeňský trenér Čihák: Gulaš? Rozhodne se ráno, snad bude hrát

Zvětšit fotografii Ladislav Čihák | foto: Ladislav Němec, MAFRA

dnes 8:32

Po pondělním tréninku skočil do auta a z Plzně spěchal do Prahy, aby sedmiletého synka vyzvedl ze školy a odvezl na trénink žáčků Sparty. A Ladislav Čihák, jeden z trenérů hokejové Škody, byl za ten časový pres docela rád. „To víte, že i na mě play off trošku doléhá. Ve čtvrtek to vypukne a my nechceme zklamat. Ale nechci to na sobě dát znát, klukům v kabině chci dodat hlavně klid,“ svěřil se 36letý Čihák.

Ačkoliv hlavním šéfem na plzeňské střídačce je majitel klubu Martin Straka, právě on má v přípravě i koučinku týmu obrovský prostor. A očekávání je obrovské. Škoda, vítěz základní části extraligy, dnes v domácí Home Monitoring Areně rozehraje čtvrtfinále play off proti Olomouci. Duel začíná v 16 hodin, druhá bitva se v Plzni rozhoří hned zítra od 17.30. „Asi si na nás moc lidí nevsadí,“ pousmál se před startem série zkušený kouč Olomouce Zdeněk Venera. Oba kluby se ve čtvrtfinále utkaly už před dvěma lety a Plzeň rivala vyřadila 4:1 na zápasy. „A to letos hraje mnohem líp,“ tvrdí Venera. Jenže to jsou jen slova, která papírového favorita mají uchlácholit. Žádné podcenění z plzeňského tábora nehrozí. „K panu Venerovi mám obrovský respekt, nesmíme nic podcenit. Jakmile Olomouc ucítí šanci, zakousne se do ní. My se musíme držet naší hry, být trpěliví, nepanikařit,“ nabádá Čihák. Plzeňští fanoušci zároveň dychtí po odpovědi na klíčovou otázku: Naskočí do prvního čtvrtfinále útočník Gulaš, který si poranil vazy v koleni v poslední přípravě národního týmu před olympiádou a od té doby bojuje s časem? Naděje je velká! „Rozhodne se až ve čtvrtek dopoledne. Ale vidíme to tak na 90 procent, že Milan bude připravený naskočit,“ reagoval trenér Škody Tahle série láká i z pohledu velkého souboje výjimečných gólmanů. Třicetiletého Konráda vyzve o sedm let mladší Svoboda, jasná jednička Plzně. Ale zároveň také premiant v extraligovém play off. „Loni zvládl skvěle baráž v Jihlavě, s velkým tlakem se umí srovnat. A když v NHL může být kapitánem 19letý borec, nevidím sebemenší důvod, proč Mírovi nevěřit.“ Čihák zároveň varoval, že Olomouc není jen Konrád. „Centr Knotek je jejich klíčový útočník, jsou tam Eberle, Laš... A nemůžete opomenout ani Irgla, hlavně v přesilovkách je extrémně nebezpečný.“ Ale konec příprav, dnes už začíná ostrá bitva.