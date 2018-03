Potřebujeme hru od začátku kontrolovat, říká plzeňský útočník Stach

Pouštěli jste si jako motivační video dva domácí zápasy v základní části, kdy jste Olomouci nastříleli 16 gólů a neinkasovali?

Vůbec. To byla souhra náhod, u nich jsme zase dostali 0:5. Dát někomu desítku, to se povede jednou za sezonu. V play off si to absolutně neumím představit. Budou to úplně jiné zápasy, rozhodovat budou jedna dvě chyby.

Co tedy očekáváte?

Konrád je výborný gólman, jeden z nejlepších v extralize. Bude to hodně o prvním gólu. My se musíme snažit být většinu zápasu ve vedení. Když mají náskok oni, jsou strašně nepříjemní, zatáhnou se a přes ten val je těžké se dostat.

Překvapilo vás, jak si Olomouc poradila v předkole se Zlínem?

Že půjdou dál, stejně jako Liberec, to jsem malinko tipoval. Ale určitě jsem čekal, že série mezi Libercem a Spartou bude vyrovnanější a určitě jsem nečekal, že Olomouc dvakrát vyhraje ve Zlíně.

V čem pro vás bude soupeř nejvíce nepříjemný? Pro hodně týmů je Olomouc neoblíbená...

Je tam znát rukopis trenéra Venery. Silná defenziva, rychlé protiútoky. Nesmímě dělat chyby na útočné modré, aby nám nelítali do přečíslení. Potřebujeme ty zápasy od začátku kontrolovat. A hodně bude záležet na tom, jak zvládneme hned ten první ve čtvrtek.

Přijímáte v té sérii jako vítěz základní části roli favorita?

Play off je něco jiného, základní část je už zapomenutá, i když to možná zní jako klišé. Stačí jeden nepovedený zápas a soupeř je na koni, hraje s čistou hlavou. My čekáme v každém případě hodně těžkou sérii.

Stále není definitivně jisté, zda do čtvrtfinále nastoupí váš klíčový útočník Milan Gulaš. Máte to nějak v hlavě?

V hlavách to zase tak nemáme. Samozřejmě je pro nás moc důležité, zda Milan nastoupí, nebo ne. Ale musíme se umět vypořádat i s tím, když na ledě nebude.

Jakými rituály vy osobně vábíte štěstí pro play off?

Takové ty maličkosti, které dělám i v základní části. Když vyhráváme, celý den se snažím všechno dělat stejně. Oblékat výstroj z levé strany, na rozbruslení vyjet na stejné místo, ve stejném pořadí. Nic velkého nebo zajímavého.