Plzeňský Denis Kindl: Kdo chce pohár, musí porazit každého

„Možná ten puk malinko lízl hokejku obránce a gólmanovi ve vzduchu zaplaval. Nevím, jestli to byla Konrádova chyba. A jestli ano, jsem za ní každopádně rád,“ popisoval pětadvacetiletý Kindl.

Vedení 3:0 už tým nepustil, ještě dva góly přidal a slavil postup.

Byla ta vaše třetí trefa zlomová pro celé utkání?

To si zase nemyslím. Hodně nám pomohla hned první třetina. Odskočili jsme do vedení 2:0, oni už to pak měli těžké, postupně odpadávali. Rozhodující byl první gól a celá úvodní část. Věřil jsem, že se bude náš výkon ještě zlepšovat.

Bylo těžké před utkáním krotit euforii, že postup je blízko?

My jsme chtěli za každou cenu vyhrát, už jsme nechtěli jezdit do Olomouce, pak by se celá série ještě mohla zkomplikovat. V hlavě jsme to měli dobře nastavené a náš výkon to jenom potvrdil.

Rozhodly sérii ty dva vyhrané zápasy v Olomouci?

V tom prvním utkání u nás vyhráli na nájezdy, to je nakoplo, dodalo jim to sebevědomí. Ale my jsme dobře odpověděli. Jestli byl nějaký zápas klíčový, tak ten čtvrtý. Olomouc byla aktivnější, ale nás podržel Míra Svoboda a urvali jsme to.

Semifinále začne až za týden, vítáte tu pauzu?

Jsme rádi, že jsme čtvrtfinále zvládli v pěti zápasech. Můžeme zrelaxovat. Odpočineme si, potrénujeme a připravíme na dalšího soupeře.

Variant je pořád víc, nicméně očekáváte jiný styl hokeje, než na který sází Olomouc?

Já bych je určitě neházel do nějaké kolonky defenzivního týmu. Olomouc hraje dobře, jen možná nemá takovou kvalitu do zakončení. Třeba Pardubice hrály letos podobně, nevyberete si.

Bral byste už do semifinále obhájce titulu z Brna?

Jestli chceme vyhrát ten pohár, musíme porazit úplně každého.