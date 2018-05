Plzeň má zvuk, hraje na špici, co víc si přát, říká brankář Frodl

„Přišel jsem s velkou pokorou, k extralize jsem ještě ani nepřičichl. Ale máte v sobě zabudované, že se chcete posouvat a být co nejlepší. Já nejsem jiný. Budu pracovat na sto procent a uvidí se,“ říká Frodl, který v pondělí poprvé vstoupil do kabiny hokejové Plzně.

Asi jste dlouho nad touhle nabídkou neváhal, nebo ano?

Byla tam ještě jedna možnost. Plzeň měla zájem už loni, to jsem byl ale ve Slavii pod smlouvou. Teď se ozvala znovu a všichni kolem mi tenhle krok doporučovali. Jsem rád, že to vyšlo. Plzeň má zvuk, hraje na špici, je to vítěz základní části uplynulé sezony. Co víc si přát.

S kým jste přestup konzultoval? S koučem Slavie Razýmem, který Plzeň dovedl k titulu?

Hlavně s Romanem Málkem, který ve Slavii trénuje gólmany a v Plzni působil. Říkal mi, ať určitě jdu. I kvůli panu Pejcharovi, který tady o brankáře pečuje.

Rudolf Pejchar měl už ve Škodě mladíky Mazance, Machovského, naposledy Svobodu. Všichni z Plzně zamířili do Ameriky...

No, já bych mu to taky nechtěl zkazit, ale to by mi asi museli píchnout nějaký růstový hormon, abych já mohl do Ameriky... (smích) Doufám, že nám to bude klapat, na pana Pejchara jsem slyšel jen ty nejlepší věci. A to, že se od něj tři gólmani dostali až do zámoří, je důkaz, že svoji práci dělá moc dobře.

Čekalo se, že Miroslav Svoboda ještě sezonu vydrží. Změnilo se něco pro vás jeho odchodem?

Nezměnilo. Stalo se, ale každý vidí, že jsem tady teď já a další mladík Kristián Kolář. Je jasné, že k nám ještě někdo přijde. To neovlivním, neřeším to. Ale ať přijde kdokoliv, budu se snažit odchytat co nejvíc zápasů a podávat dobré výkony.

Už jste si trošku prošel město?

Kdepak, přijel jsem rovnou na trénink. I z dřívějška si pamatuju jen cestu od Ejpovic přes most a okolo „mekáče“ na zimák. Ale hned první dopoledne jsme běhali po Homolce a pak se vraceli na stadion pěšky, takže už jsem kousek Plzně viděl...

Budete sem dojíždět z Prahy?

Najdu si bydlení. V Praze bydlím na opačném konci, projet ji ráno není žádná šou. Cestování by bylo složité, člověk by si neodpočal.