Plzenští hokejisté ladí formu na play-off. Kouč přemýšlí koho k Mertlovi

„Bude to jiná soutěž, začíná se od nuly,“ varoval v rozhovoru na klubovém webu trenér Ladislav Čihák. „Nehraje se na to, kdo je první a kdo osmý,“ dodal 36letý kouč.



I proto ho potěšilo, že jeho tým zvládl poslední extraligový zápas před reprezentační pauzou v Jihlavě (6:1). „Psychicky to pomůže, navíc jsme si udrželi šestibodový náskok na čele tabulky,“ popisoval.

Ve hře je totiž také zisk Prezidentského poháru pro vítěze základní části, indiánům k tomu chybí tři body. Po přestávce začnou ve středu v Brně s Kometou, v pátek pak hrají v Liberci a základní část zakončí v neděli doma se Zlínem.

„Musíme být trpěliví. Budeme se soustředit sami na sebe. Když se nám povede vyhrát už s Kometou, tak jedině dobře. A když ne? Tak si k tomu něco řekneme a pokusíme se zvítězit v dalším duelu,“ usmál se Čihák, který také přemýšlí, koho postaví do útoku k olympionikovi Mertlovi. Jeho obvyklý parťák Gulaš se totiž z Pchjongčchangu vrátil předčasně se zraněným kolenem. A původní prognózy se potvrdily, měl by být mimo hru až šest týdnů. „Zotavuje se a zatím nevíme, kdy se vrátí na led,“ uvedl kouč ke zraněné opoře.

Zřejmě se tak naskýtá šance pro šikovného Stacha, který se naopak po zranění vrací do sestavy a právě on by se mohl posunout do elitního útoku. „Měl by nastoupit do těch tří zbývajících zápasů,“ potvrdil Stachův návrat trenér Čihák.

A jak je to s dalšími marody?

Obránce Kadlec už hrál na turnaji pod širým nebem ve švýcarském Svatém Mořici, kde indiáni prohráli s Luganem (0:5) a porazili Mnichov (7:1). V plném tréninku je i další zkušený bek Pulpán, zato Preisinger onemocněl chřipkou. „A zase vypadl z tréninkového procesu,“ doplnil kouč Škody.

Tu nejtvrdší část únorové přípravy už mají jeho svěřenci za sebou, na dnešek dostali volno a zítra už se budou chystat na závěr základní části.