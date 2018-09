Stach první trefou v sezoně zařídil výhru, konečně dorazil i Jones

Až v prodloužení nedělního duelu čtvrtého kola extraligy se 26letý Stach dočkal první trefy v sezoně. Týmu přinesla dva body za výhru 2:1. „Bylo to ve hře tři na tři, Guli (Milan Gulaš) mě výborně našel. A já, i po těch spálených šancích, jsem jen zavřel oči, ani jsem nemířil,“ líčil kladenský odchovanec.

Škoda po předchozí domácí porážce se Spartou, rovněž v prodloužení, potřebovala zabrat. A dva získané body jí vrátily víc klidu.

„Nebyl to vůbec jednoduchý zápas, to vítězství bylo vybojované. Nicméně ve třetí části jsme soupeře přehrávali, jenže teď neproměňujeme šance, nedokážeme využít ani přesilové hry. Ale jsem rád, že jsme to nakonec zvládli vítězně,“ mínil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Podruhé v řadě jeho tým čelil v prodloužení oslabení tří proti čtyřem. A i když tentokrát hráči situaci zvládli, v kabině bylo před včerejším tréninkem dusno.

„Byla tam hodně hlasitá promluva, tohle se nesmí stávat. I když na druhou stranu vím, že některé fauly jsou nezaviněné, vyplynou z přemíry snahy. Ale hráči jsou za sebe zodpovědní a tohle se musí změnit,“ zdůraznil kouč Škody.

Hráči jeho „bouřku“ vzali. „Láďa je emotivní člověk, hodně to prožívá. My jsme profesionálové, víme, že si z toho musíme vzít to nejdůležitější. A i když máme hru v oslabení zatím výbornou, hloupých faulů se musíme vyvarovat,“ pokyvoval útočník Vojtěch Němec, který v první třetině nedělního utkání druhou trefou v sezoně srovnal na 1:1.

K týmu už se připojil americký obránce Nick Jones, kterému konečně dorazily potřebné dokumenty. „Potřebuje ještě pár dnů intenzivně potrénovat, v nejbližších dnech ho pošleme i na fakultu do Prahy kvůli testům. Do nejbližších zápasů ještě nezasáhne,“ řekl Čihák.

V pátek Plzeň míří do Chomutova, v neděli hostí Pardubice.