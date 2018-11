Všechno je psychikou, ztratili jsme sebevědomí, říká plzeňský asistent

Pikantní radost prožil útočník Schleiss, ještě loni hráč Škody. V první třetině švihem z mezikruží otevřel skóre, ve čtvrté sérii nájezdů pak další trefou ukončil celý zápas. „Od rána jsem měl zvláštní pocity. Ale těšil jsem se moc, je tady vždycky parádní atmosféra. A že se to takhle povedlo, to je super,“ radoval se Jan Schleiss.

Zato Škoda se dál trápí, v tabulce klesla až na devátou příčku. „Odehráli jsme špatné utkání, předchozí tři porážky se na nás podepsaly a byl to náš nejhorší výkon v sezoně. Všechno je to psychikou, ztratili jsme sebevědomí, i ty nájezdy byly odrazem našeho rozpoložení,“ hodnotil Jiří Hanzlík, asistent hlavního plzeňského kouče Čiháka.

Domácí soupeře znovu přestříleli, ve druhé třetině odskočili na 2:1 po skvělém manévru D. Kindla, který se vytočil zpoza branky před Bartošáka a prudce poslal puk mimo dosah jeho lapačky. Jenže pouhých sedm vteřin před koncem druhé části hostující Szturc srovnal – 2:2.

„Nakupily se tam chyby. Měl jsem předtím puk na hokejce v útočném pásmu, ale střelu mi zablokovali a byl z toho protiútok. Moje chyba. A pak přišel gól jako přes kopírák s tím prvním. Sráží nás inkasované branky v posledních vteřinách, nejsme teď v pohodě,“ povzdychl si kapitán Milan Gulaš.

V první třetině sice po rychlém průniku srovnal skóre na 1:1, když rychlou kličkou do forhendu překonal gólmana Bartošáka. Ale další trefu nepřidal. Ani v přesilových hrách, Plzeň nevyužila ani jeden ze šesti pokusů. Ani při samostatných nájezdech. „Střely tam byly, ale schází nám vždycky krůček. A je to o práci před brankou, o clonění. To musíme zlepšit. A ten můj nájezd? Absolutní paskvil...,“ mínil Gulaš.

Zatímco Bartošáka v „penaltách“ překonal pouze D. Kindl, Frodl kapituloval třikrát. „Víme, že body odsud vozíme velice těžce. Dnes jsme měli výbornou první třetinu, pak se hra vyrovnala. Dnes bych vzhledem ke zdravotním potížím, které nás teď provázejí, bral i bod. Takže jsme moc spokojení,“ pochvaloval si vítkovický kouč Jakub Petr.

Zato Škoda se příliš nenaladila před cestou do Bolzana, kde ji už zítra večer čeká úvodní osmifinále Ligy mistrů. „Chceme tu nepříjemnou sérii zastavit, vyhrát a udělat zase dobré jméno českému hokeji,“ řekl brankář Dominik Frodl.