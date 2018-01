Kindlův záhadný gól: Možná to byl vlastňák, ale nějak mi ho připsali

Byť byl původně za střelce ohlášen jeho bratr Denis. „Až po zápase mi někdo říkal, že to byl vlastňák. Ptal jsem se předtím i bráchy, jenže ten vůbec nebyl na ledě. Prostě se to odrazilo od zadního mantinelu a nějak se puk dostal do sítě,“ popisoval 30letý Kindl.

Nastoupil jste poprvé od prosincového zranění, cítil jste se na ledě dobře?

Fyzicky jsem na tom velice dobře, tam není žádný problém. Ale ta herní praxe vždycky trošku schází. Jinak nic složitého nebylo.

Kde se tenhle zápas lámal?

Byl to vyrovnaný hokej, už to mělo atmosféru play-off. Oni jsou velice přímočaří, dobře fyzicky vybavení, nahodí puk a ženou se za ním. Měli jsme štěstí, že jsme proměnili dvě přesilovky 5 na 3, pak se rozhodlo ve třetí části. Byl to hodně kvalitní a vyrovnaný hokej.

V předchozích zápasech jste sbírali spíš po jednom bodu, co se teď ve hře zlepšilo?

Sezona je dlouhá, nemůže se pořád vyhrávat 5:0. Každý ví, že jsme první a soupeři jsou proti nám dvojnásobně namotivovaní. Pořád bodujeme, to je důležité, neprohráváme za nulu a nejsme v těch zápasech horší. Třeba v pátek v Brně to byl pro nás zlatý bod.

Těžká série pokračuje, už pozítří v předehrávce hostíte Vítkovice, kde jste minulý týden prohráli.

Hrají teď skvěle, měli dlouhou šňůru výher. I tam jsme ale odehráli dobrý zápas, i když jsme odjeli s prázdnou. Nedokázali jsme jen vstřelit gól, štěstíčko scházelo.

Boj o elitní čtyřku houstne, je vaším cílem udržet první příčku?

Každý chce začít play-off doma. Myslím, že není náš cíl za každou cenu vyhrát Prezidentský pohár. Je to krásná věc, určitě velký úspěch, ale nikdo z nás na tohle nemyslí. V play-off už to nic neznamená, tam jsou ty mančafty namotivované zase úplně jinak.