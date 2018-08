Plzeňský trenér Čihák o útocích: Mohlo by to šlapat

Co duel, který Plzeňané vyhráli 4:1, naznačil? Lídr Gulaš připravil dva góly, premiérovou trefu v novém dresu si právě po jeho pasu připsal další útočník Němec, velmi slušně chytal další novic Frodl, nadějně to šlapalo i triu mladých pušek Kantner - Kodýtek - Pour.

„Hráče známe, víme, kdo je jaký typ a snažíme se složení formací sestavit s vědomím, že by to tak mohlo klapat. Je to sice pořád ještě čerstvé, ale relativně se zdá, že by to fungovat mohlo. Nicméně teď je příliš brzy, uvidíme, jak to bude vypadat v dalších přípravných zápasech,“ konstatoval hlavní plzeňský kouč Ladislav Čihák.

V elitní formaci má zatím centr Němec na křídlech Gulaše s dalším jihočeským matadorem Nedorostem. „Na to, že jsme teprve týden na ledě, to nebylo zlé. Ale furt je na čem pracovat, byla tam spousta chyb a ani ta souhra ještě nebyla ideální. Na druhou stranu, dostali jsme se do spousty šancí, vyhráli jsme, a to je důležité,“ mínil Vojtěch Němec, který do Plzně přišel z mistrovské Komety.

Současné složení ale nepřeceňuje. „Pořád je do začátku sezony spousta času. A klidně se může stát, že nás za dva zápasy rozházejí, zkusí jiné varianty a bude to fungovat lépe. To je na trenérech. Teď hrajeme s Gulym a Vencou, snažíme se co nejvíce dohodnout a naladit, jak si vyhovět.“

Kouč Motoru Václav Prospal naopak poslal na led spoustu mladíků, plzeňskou defenzivu tak více prověří až další zápasy. „Ale je vidět, že všichni beci jsou tu o dost zkušenější než v první lize. Nezmatkují, podrží puk,“ chválil gólman Dominik Frodl. „Ale komunikaci ještě musíme vypilovat. Je dost času, za pár týdnů budeme moudřejší,“ řekl odchovanec Slavie.

V úterý 7. srpna se stejné týmy utkají znovu, tentokrát na jihu Čech. „Pojedeme tam s trochu ořezanější sestavou. Šanci dostane Petr Eret a trošičku mám v hlavě ještě jiné varianty útoků,“ plánoval trenér Čihák.