Boj o postup i sebevědomí. Plzeňští hokejisté nastoupí v Bolzanu

„Těšíme se, bude to zase jiný hokej. Chceme vyhrát, v lize máme za sebou nepříjemnou sérii porážek a rádi bychom to zastavili. A chceme znovu udělat dobré jméno i českému hokeji,“ prohlásil plzeňský gólman Dominik Frodl.

Bolzano, nejslavnější tým italského hokeje, je aktuálně na druhé příčce mezinárodní EBEL ligy. V neděli si doma poradilo s maďarským Székesfehérvárem 3:1.

A pokud zalovíme v historii, najdeme ve spojení Plzně a Bolzana jednu velkou personu. Jaroslav Pavlů, který na konci prosince oslaví 82. narozeniny, odehrál dvanáct sezon v plzeňském dresu a dalších jedenáct právě za italský klub, s nímž získal také tři mistrovské tituly. Za Bolzano hrál až do 46 let a dvě sezony nastupoval v týmu i se synem Martinem, dlouholetým reprezentantem Itálie! „A nejoblíbenější hráč v Plzni? Jirka Wabneger, hráli jsme spolu asi osm let a rozuměli si poslepu,“ vzpomínal nedávno Pavlů, který nyní žije v rodné Třebíči.

Krátkou českou stopu zanechal v Bolzanu také Jaromír Jágr, během výluky v NHL v sezoně 1994/95 odehrál v Itálii šest utkání, stihl v nich nasbírat osm gólů a osm asistencí.

Ale zpět do současnosti. Škoda si chce v Bolzanu vybojovat dobrou výchozí pozici pro odvetu, která se hraje v Plzni v úterý 20. listopadu.

„V extralize jsme se dostali po čtyřech porážkách do nepříjemné situace, na sebevědomí týmu je to znát. Ale věřím, že v Lize mistrů nastoupíme uvolněněji, bez tíhy výsledku. Je to jiná soutěž a my se chceme porvat o postup do čtvrtfinále. Bude důležité, jak si současnou situaci každý hráč srovná v hlavě,“ uvedl Jiří Hanzlík, asistent hlavního plzeňského kouče Čiháka.

Základní skupinou Ligy mistrů prolétla Škoda bez jediné porážky. V současném rozpoložení by jí další výhra hodně zvedla náladu.