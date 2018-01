Přelom roku u Kindla. Kurýrování, nová smlouva i zásnuby

„Ze všeho mám dobrý pocit. Moc měsíců do konce sezony už nezbývá, nechtěl jsem něco narychlo měnit. Plzeň už znám, o to bylo rozhodování jednodušší,“ říkal 30letý Kindl po včerejším tréninku Škody.

Do Brna, kam v pátek lídr tabulky míří k utkání 37. kola (18.20 hodin, ČT Sport), ještě s týmem nejede, ale do nedělního zápasu proti Liberci už bude nachystaný nastoupit.

Zranil jste se na začátku prosince při rozbruslení v Hradci Králové. Co se vlastně stalo?

Špatně jsem došlápl. To se může stát každému. Smůla byla, že se to stalo zrovna před tak důležitým zápasem. Mrzelo mě to. Zároveň mi ten den vypršela smlouva v Plzni, byl to takový den D...

Měl jste pak několik nabídek, z ciziny i z české extraligy. Co rozhodlo pro Plzeň?

To už bych nechtěl rozebírat. Rozhodl jsem se, že sezonu dohraju v Plzni. Prožil jsem tady krásné dva měsíce, chtěl bych na to navázat a udělat nějaký týmový úspěch.

Je to od vás i potvrzení, že česká extraliga má svou kvalitu?

Samozřejmě. Soutěž je to moc dobrá. Hlavně přivézt tři body z ledu soupeře je velice těžké. Tady v Česku to tak funguje, že venku se hraje hůř. Extraliga je vyrovnaná a je jedno, jestli jedete do Jihlavy nebo do Brna. Všude mají domácí týmy skvělou podporu fanoušků a je hodně těžké je přehrát.

S nadsázkou, zásnuby proti tomu byly snadnou akcí?

Zaplaťpánbůh to mám z krku a můžu se soustředit jen na hokej. (smích) Bylo to plánované, takové chvíle se nedělají ze dne na den. A myslím, že to dopadlo dobře.

Byly i Vánoce o to veselejší?

Byl jsem v Praze, po dlouhé době jsem měl šanci prožít svátky pěkně po česku. S bramborovým salátem, s řízkem. Byli jsme s bráchou a našimi přítelkyněmi i u rodiny, všechno to bylo suprové.

Jak těžké bylo po té pauze dohánět tréninkové manko?

Čekal jsem to horší. Dělal jsem na suchu, co šlo. Každý den jsem byl se svým kondičním trenérem Michalem Břetenářem. Teď už jsem třetí den s mančaftem na ledě a cítím se v pohodě, fyzicky nemám problém. V neděli s Libercem už bych do toho rád naskočil zpátky.

Plzeň vyhrála jen dvě z posledních sedmi utkání, kde je potíž?

Klukům jsem fandil a nemyslím, že hrají špatně. Všechny týmy se teď na Plzeň chystají, je to dvojnásobná motivace porazit mužstvo, které celou sezonu dominuje. Zbývá ještě 16 kol, kdy se bude lámat chleba. My potřebujeme před play-off nabrat co největší pohodu, pak přijde to nejdůležitější.