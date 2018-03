Užívej si, mladej, říkal mu Modano. Teď to radí Kindl spoluhráčům

„Je to tak, bude to extraligová premiéra ve vyřazovací části,“ pousmál se Kindl dva dny před startem čtvrtfinále proti Olomouci.

Takže jste o to víc v očekávání?

Samozřejmě, všichni už se nemůžeme dočkat, až se vhodí úvodní buly. Začíná nejlepší část sezony a já říkám klukům, že není nic hezčího než hrát hokej na jaře, kdy začíná hřát slunce a jde o něco velkého.

Vybaví se vám zápasy v play off v NHL? Devatenáct jich bylo v Detroitu, jeden za Floridu...

Vybavím si to. Odehrál jsem i nějaké tři „game seven“ zápasy a není nic lepšího. Je to paráda, když venku už je teplo, chodíte na zimák v tričku a můžete pořád nastoupit k velkým bitvám. A my starší kluci to bereme hodně vážně, protože kariéra letí neuvěřitelně rychle.

Právě to se nyní snažíte říkat mladším klukům v kabině?

Jistě. Je jich tady dost, kteří taková utkání ještě nemají za sebou. Říkám jim, ať si to užijí a dají do toho úplně všechno, protože taková šance už se nemusí opakovat. Vždycky se jim dá něco předat. Maličkosti, které vyhrávají zápasy. Tým je v Plzni kvalitně poskládaný, teď se navíc pomalu začali vracet zranění kluci. Já za celý život netrénoval tolik jako tady. Jsem přesvědčený, že jsme nachystaní výborně.

Když vám bylo dvacet a něco se nepovedlo, říkal jste si: Nevadí, za rok bude další šance?

Přesně! Vzpomínám na svůj první rok v Detroitu. V kabině s námi seděl Mike Modano, táhlo mu na jednačtyřicet, mně bylo skoro o dvacet let méně. Říkal nám: Kluci, užívejte si každičkou chvíli, kariéra letí strašně rychle. Mám to v hlavě. Připadá mi, jako by to říkal včera, a je to osm let... Opravdu to letí a když se naskytne šance něco velkého dokázat, nesmíte ji propásnout.

Nervozitu před startem play off necítíte?

Ne, těším se. Není nic hezčího než hrát hokej právě teď. Dovolená počká a bylo by nejlépe, kdyby se posunula o dva měsíce.

Ve čtvrtfinále vás čeká Olomouc. Co vás napadlo, když zvládla předkolo proti Zlínu?

Že je to velice kvalitní soupeř. Bez debat. Vyrovnané čtyři formace, zodpovědný hokej. Nebude to nic jednoduchého, ale v play off si nevyberete. Vyšlo to tak a nemá cenu probírat, jestli je někdo z nás víc rád a někdo méně. Uděláme všechno pro to, abychom šli dál.