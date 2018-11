Plzeň v krizi. Samo se to nezlomí, je to o práci, hledá cestu Eberle

A dál hledají ztracenou formu. Z posledních šesti utkání získala Škoda pouhé tři body, tříbodové vítězství Plzeň nepoznala od 21. října. A v tabulce klesla na desátou příčku.

„Není to na co házet. Dostal jsem skvělou přihrávku, zamířil nahoru a přestřelil. Moje chyba, měl jsem dát gól a vyrovnat,“ povzdychl si 29letý Eberle, který bojoval v první formaci s Gulašem a Kodýtkem.

Inkasovali jste hned v první minutě, hodně vás ten gól srazil?

Každý gól, který dostanete, s týmem něco udělá. Zase jsme museli dohánět. Ale musíme si ze zápasu i přes porážku vzít to dobré a odrazit se od toho příště.

Co bylo to dobré?

Měli jsme tlak, mraky šancí, bylo tam několik tyček. To je základ, musíme se odrazit od tvrdé práce. Bohužel nám to nepadá, ale samo se to nezlomí. Musíme si za tím jít.

Trenéři se snaží stále míchat sestavou, je to pro hráče příjemné?

Z posledních šesti zápasů máme strašně málo bodů, takže je jasné, že se s tím trenéři snaží pracovat. My chceme odvést na ledě to nejlepší, vyhovět si.

Fungovalo vám to s kapitánem Gulašem a mladým Kodýtkem?

S Kodym hrajeme od začátku sezony a i s Milanem jsme se snažili hrát, co dřív. Hodně bruslit, dostávat se do šancí. To se dařilo, jenže teď nejsme schopní dát gól...

Jak tohle trápení zlomit?

Musíme si znovu vybudovat sebevědomí, které jsme měli na začátku sezony. Všichni víme, kde teď jsme. A cesta zpět je hrát jednoduchý hokej, tlačit se do branky a střílet, o což jsme se také snažili. Se Zlínem tam byla spousta hraničních situací, které zápas mohly změnit. Ale teď se to k nám prostě nechce přiklonit.

Může vás zvednout úterní odveta osmifinále Ligy mistrů proti Bolzanu? Z Itálie jste si přivezli náskok 6:1...

Máme to dobře rozehrané a i od toho se dá odrazit. Pokud budeme proměňovat šance. Ale není to o jednom zápase. My musíme vyhrát dvakrát třikrát v řadě, abychom smazali tu černou šňůru, která se za námi teď táhne.