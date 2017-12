Není tu prostor na nějaké remcání, říká plzeňský útočník Schleiss

„Kdepak, o olympiádu nešlo. Visel tam ve vzduchu náš stý gól v sezoně, ještě se pak hrálo o cinkání na hattrick. Šlo mi o peníze do naší pokladny,“ vtipkoval třiadvacetiletý Schleiss po vítězství 4:1, které Škodě navýšilo náskok v čele extraligové tabulky na druhý Hradec Králové na šest bodů.

Všimli jste si, že na zápas dorazil celý realizační tým české reprezentace včetně kouče Jandače?

My to ani nevěděli a tohle nikdo při zápase neřeší, to se soustředíte sami na sebe.

Znovu jste dostal šanci v prvním útoku. Jak se vám hraje vedle Tomáše Mertla a Milana Gulaše?

Už jsem to říkal několikrát. To jsou hráči jako blázen. Jak se dostanete do přečíslení a dáte jim puk do nějaké nadějné pozice, oni z toho udělají velkou šanci. Mají přehled, zkušenosti, umí toho využít.

Podvanácté v řadě jste bodovali, v téhle sérii jste jedenáctkrát vyhráli. Přesto trenéři přiznávají, že poslední výkony nejsou ideální. Zvyšovali v kabině hlas?

Po první i po druhé třetině. Tak to někdy je. Pár zápasů předtím jsme ubojovali, teď nám to štěstí vrátili, hned ze začátku nám napadaly nějaké góly a pak se hraje lépe. Hra není optimální, občas to vypadá bídně. Ale když vedete 4:1, je to dobré. Hraje se to na góly. Ale samozřejmě se musíme zlepšit, aby hra zase vypadala lépe.

Je to také odraz toho, že jste teď ve velké pohodě? Že zvládnete i zápasy, v nichž se vám herně až tolik nedaří?

Je to lepší. A je to ovlivněné tím, jak chytneme začátek. Teď máme dlouhou domácí sérii, když tam něco flákneme v první třetině a odskočíme, dýchá se nám lépe. I když pak přijde nějaký výpadek a soupeř sníží, pořád máme nějaký náskok. Tím se hraje lépe. A hlavně máme gólmana jako blázen, Míra (Svoboda) je pro nás strašně důležitý.

V pátek domácí sérii zakončíte proti Olomouci, které jste tady v září nastříleli deset gólů. Může se něco takového opakovat?

Určitě ne. To už se asi nepoštěstí. Ty dvě desítky tam naskočili na začátku sezony, kdy to nikdo nečekal. Byli jsme ve velkém laufu. To jsme i teď, ale soupeři už sem jezdí daleko lépe připravení. Zvlášť Olomouc bude nepříjemná, umí to hrát výborně z defenzivy. Samí velcí kluci, budou nás mlátit. Bude to hodně těžký zápas, a pokud se nám nepovede dát rychle nějaký gól, budeme muset být hodně trpěliví.

Vy také pro ránu nejdete daleko...

Ale o tom to není, dnes už musíte být komplexní hráč v jakékoliv lize. Umět se srazit s každým, i když je o hlavu větší. A zároveň se musíte přizpůsobit, dokázat hrát v první i čtvrté formaci.

Tím, že jste už dlouho na čele tabulky, mění se nějak ambice, se kterými jste šli do sezony? Jsou vyšší než postup do play-off?

Na to se vůbec nekoukáme. Jdeme postupně, zápas od zápasu. Když něco plánujete, většinou to nevyjde. Je lepší být v klidu, připravit se co nejlépe na nejbližší zápas, od něj se zase odpíchnout dál.

Navíc trenéři vás drží hodně při zemi, že?

V celém klubu je spousta lidí, kteří toho v hokeji dosáhli strašně moc. Není prostor na remcání. Když něco řeknou, dáme hlavy dolů, poslechneme a jede se.