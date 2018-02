Stovka pokořena, plzeňští hokejisté si zajistili Ligu mistrů

Ve zbývajících třech kolech, která se odehrají po olympijské pauze, stačí Plzni k jistotě zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části získat tři body.

Pouze dva momenty ze třetí třetiny mohou rmoutit plzeňské hokejisty po utkání 48. kola.

Nejprve když puk po ráně domácího Kajínka trefil do obličeje Kodýtka a ten chvíli zůstal bezvládně ležet na ledě. Naštěstí se otřepal a na střídačku odjel po svých.

Podruhé tři a půl minuty před koncem, kdy gólman Svoboda po střele Stříteského přišel o šesté čisté konto v sezoně.

„Nyní dáme hráčům volno, i když ne všem. Gulaš, Mertl a Čerešňák letí na olympiádu, máme mraky mladých hráčů, kteří budou hrát i druhou národní a příští týden nás čeká turnaj ve Svatém Mořici. Hlavně věříme, že do závěru sezony se uzdraví někteří zranění,“ vypočítal plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Byť výsledek vypadá jasně, dvě třetiny to byla vyrovnaná bitva. Jenže Jihlavu srážela mizerná hra v početní převaze. V úvodních 40 minutách nedokázala potrestat ani jeden ze šesti trestů hostů, naopak ve 14. minutě v oslabení Kodýtek vysunul Kratěnu a ten překonal Kořenáře.

To Svoboda, který loni s Duklou slavil postup do extraligy, se několikrát vytáhl, v největších šancích vychytal i sólové nájezdy Anděla a Jiránka. A Plzeň poté lacino navýšila náskok, když ve 34. minutě nečekaně prošla do sítě střela Indráka.

„Byli jsme efektivnější, kdyby Dukla v úvodu proměnila své šance, byl by vývoj zápasu jiný. Nás podržel, stejně jako celou sezonu, výborný Míra Svoboda,“ řekl Hanzlík.

Když hned zkraje třetí třetiny Gulaš z mezikruží pálil přesně do horního rohu, Jihlava se sesypala. Dorážka Kracíka a parádní trefa Schleisse z úhlu náskok ještě zvýraznily, po snížení Stříteského na 1:5 pak hned za 70 vteřin kontroval útočník Kindl, který dokonal rychlou souhru Kracíka s Jonesem.