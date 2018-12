Divoké derby. Devět gólů a tři body pro hokejisty Plzně

Rivala však Škoda zlomila až dvěma góly v poslední desetiminutovce. V 55. minutě, v končící přesilovce, napálil Gulaš puk z levého kruhu tvrdě pod horní tyč, zanedlouho zachytil rozehrávku hostů Straka a prostřelil gólmana Kuchaře.

„Konečně jsme lidem mohli dát doma výhru,“ oddychl si plzeňský trenér Ladislav Čihák. „Věřil jsem, že to dnes zvládneme, i když nám soupeř v první třetině otočil skóre na 1:2. Hráčům patří dík, dneska to šlo z nich, šli si za vítězstvím.“

Ale byl to pořádný boj! Už v první třetině nabídlo derby pět gólů. Radostněji šla do kabin Škoda, když v čase 19:19 americký bek Allen podpořil útok a po přihrávce Stacha dostal z levého kruhu puk do sítě.

Ve 24. minutě kuriózně oba týmy prostřídaly gólmany. Karlovarský Novotný odjel na střídačku poté, co ho tečí v přesilovce překonal Kracík a zvýšil stav na 4:2. Jenže hned za dalších 32 vteřin lehká teč Grígera oklamala i domácího Milčakova a ten přepustil místo Frodlovi.

„To se stává. Máme dva kvalitní gólmany. Dima se moc chtěl doma ukázat, byl trošku nervóznější. Na to má každý nárok,“ zastal se Milčaková kouč Čihák. Stejné to bylo na druhé straně. „Filip nás drží celou sezonu a věříme mu. Dnes mu tam spadly smolné góly a my jsme chtěli dát týmu nějaký impuls,“ uvedl asistent Energie Tomáš Mariška.

Za stavu 4:3 se zápas lámal. Hra se přelévala z jedné strany na druhou, sám před Frodlem neuspěli Beránek ani Gorčík, sólo Fleka zastavil na poslední chvíli vracející se Allen. Karlovarský náhradník Kuchař zase zkrotil střelu Kodýtka a lapačkou zastavil i švih Stacha.

„I ve třetí třetině jsme měli šance na vyrovnání, ale neproměnili jsme je. Domácí byli v zakončení efektivnější i šťastnější,“ uznal Mariška.

Vítězství v derby, které sledovalo 6222 diváků, posunulo Plzeň na osmou příčku tabulky. Hned zítra Škodu čeká čtvrtfinálová odveta Ligy mistrů, ze švédské Skelleftey si minulý týden dovezli remízu 3:3.

„Těšíme se a dáme do toho vše. Hrát budou Kovář i reprezentanti Gulaš s Kindlem,“ hlásil Čihák.