Bitvu Plzně a Komety ovlivnil i divný trest. Ale podle pravidel

„Nemůžu nic jiného dělat, je to technický prohřešek,“ vysvětloval hlavní sudí Pavel Hodek kapitánu Škody Petru Kadlecovi. Ten jen smířlivě pokýval hlavou a zlostně si ulevil. Víc dělat nemohl...

Co se vlastně pár vteřin před tím stalo? Gólman Sochůrek, který už na konci první třetiny musel do branky domácích místo zraněného Hyláka, ztratil v souboji u branky hokejku. Právě Moravčík mu ji po pár vteřinách posunul z rohu. Jenže ne „z ruky do ruky“, jak přikazují pravidla.

Pokud tak hráč učiní kopnutím či hokejkou, je to prohřešek v podivné kategorii „nedovolená výstroj“. „Je to kruté, ale už jsem se s tím setkal. Vím, že se to nesmí,“ uznal po parádním utkání, které právě při Moravčíkově trestu v prodloužení rozhodl brněnský Erat, plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Nespravedlivou hořkost z verdiktu sudích nevnímal ani Kadlec. „Já jsem o tom pravidlu věděl. Mora (Moravčík) asi ne. Už jsem se proto ani s rozhodčími nehádal. Věděl jsem, že tohle je jasné vyloučení,“ řekl obránce Škody.

Oslabení v normální hrací době ještě Plzeň ustála, v nastavení ale duel ukončil přesný švih Erata. Škoda přitom po skvostné úvodní části vedla 3:0, jenže ve druhé třetině přišel obrat a Kometa rychle srovnala. „První část byla jasně pro nás. Ve druhé však Kometa otočila hru. Jednak hodně přidala a my k tomu dostali rychle laciné góly. Ale pro Lukáše (Sochůrka) to bylo hodně těžké,“ mínil Hanzlík.

Pravda, pro třetího gólmana Sochůrka, který jinak chytá druhou ligu za Klatovy, to byl složitý večer. „Šel jsem do toho s tím, abych chytil první střelu. Jenže během deseti minut jsem třikrát vytahoval puk ze sítě, moc jsem týmu nepomohl. Kluci mně ano, patří jim velký dík,“ popisoval Lukáš Sochůrek, který si připsal čtvrtý extraligový start.

Kapitán Kadlec se ho zastal. „Na gólmany bych to neházel. V první třetině to byl od nás super výkon, ale pak jsme ustoupili od naší hry. A Brno toho okamžitě využilo.“

Oba týmy nicméně ukázaly, proč jsou na špičce tabulky. Kdyby ještě deset vteřin před koncem Kubalík proměnil v oslabení sólový nájezd, mohla Plzeň slavit tři body. Místo toho trefil Brnu Erat dva.