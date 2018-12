Plzeňský kouč Čihák: Asi ten nahoře viděl, že jsme pracovali poctivě

Před týdnem na severu Evropy skončil duel 3:3, v Plzni se hrálo rovněž nerozhodně – 1:1. A protože v hokejové Champions League jsou jiná pravidla než v té fotbalové, šlo se do prodloužení.

Ani to nerozhodlo, až samostatné nájezdy. V nich už Škoda triumfovala, prosadili se Kodýtek, Kovář i Gulaš, zatímco soupeř skvělého Frodla překonal jedinkrát. „Pomohlo nám, že jsme nedávno zvládli nájezdy v extralize v Litvínově. Dodalo nám to sebevědomí i do dneška,“ mínil útočník Jan Kovář.

Plzeň je v soutěži excelentní, ani v desátém duelu neprohrála. Přestože už téměř byla na lopatkách. V 58. minutě ukončila bezbrankový stav a skvělé představení brankářů Frodla a Lindvalla přesilovka Skelleftea. Přesnou střelou se prosadil hostující Alvarez. Rozhodnuto? Ne!

Škoda se nadechla k poslednímu tlaku, odvolala gólmana a v 58. minutě tvrdou ranou vyrovnal obránce J. Kindl. Pouhých 36 vteřin před koncem normální hrací doby! „Vydrželi jsme se Švédy hrát ve vysokém tempu po celých 60 minut. A byli jsme odměněni. Asi ten nahoře viděl, že jsme pracovali poctivě a vrátil nám to,“ oddychl si plzeňský kouč Ladislav Čihák.

V desetiminutovém prodloužení měli domácí velkou šanci rozhodnout, když hráli dvě minuty přesilovku 4 na 3. Ale neuspěli. „To byl faktor, který nás mohl stát postup,“ uznal Kovář.

Nestalo se. V nájezdech se sice jako první prosadil hostujíc Pudas. Jenže v další sérii srovnal Kodýtek, pak dostal Plzeň do vedení Kovář. A protože skvělý Frodl už zůstal neprůstřelný, Gulašův nájezd odpálil oslavy. „Jsem moc šťastní. I kvůli fanouškům, kteří si dnes mohli zakřičet a celou dobu stáli za námi. Čeká nás další cesta do Švédska a my chceme do finále. Tečka!“ prohlásil trenér Čihák.