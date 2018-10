Liga mistrů, díl pátý: hokejisty Plzně prověří slovenský šampion

„Na oba chalany vzpomínám moc rád. Braňo možná působí usedle, ale je to veselá kopa. A Jánko? Na něj se jen podíváte a musíte se smát,“ říká centr Miroslav Preisinger, krajan dnešních soupeřů.

Oba kluby mají odlišnou výchozí pozici. Plzeň na přelomu srpna a září báječně zvládla úvodní čtyři zápasy, získala po dvou skalpech švýcarského Lugana i finského Jyväskylä, obhájce trofeje. A s předstihem si zajistila postup do vyřazovací části z první příčky.

„Ale pořád jde o prestiž. I Liga mistrů je soutěž, kde chceme udělat co nejlepší výsledek. Navíc oni ještě mají nějakou šanci na postup a dají do toho všechno. My však nechceme před našimi fanoušky prohrát,“ prohlásil útočník Denis Kindl.

Tým slovenského šampiona, který v létě převzal kanadský kouč Dan Ceman, má za sebou dvanáct zápasů v domácí soutěži. V tabulce mu aktuálně patří třetí příčka za Košicemi a Novými Zámky. „Do Plzně se moc těším, byly to nejkrásnější téměř tři roky, které jsem v zahraničí zažil. Mám tam kopec přátel a známých, jsem s nimi stále v kontaktu,“ vzkázal Branislav Kubka.

Plzeňský kouč Čihák připustil, že v sestavě dá příležitost i hráčům, kteří pravidelně nenastupují. Nicméně změn v sestavě nebude mnoho. „Bereme Ligu mistrů vážně, už kvůli lidem rozhodně nic nevypustíme,“ řekl Ladislav Čihák.

Šanci určitě dostanou obránce Kvasnička a útočník Pour, které Škoda poslala na střídavý start do prvoligových Litoměřic. „Chtěli jsme nasadit i jednoho juniora, ale ten je nemocný. A popravdě, další hráči z juniorky si momentálně vůbec nezaslouží, aby do áčka nakoukli, mají na čem pracovat,“ konstatoval plzeňský trenér.

Prozradil také, že do branky se dnes postaví Bělorus Milčakov. „Frodl odchytal dva zápasy v extralize, teď je na řadě zase Dima.“