Hokejovou přestřelku v Litvínově rozhodl plzeňský Jones

Vítěznou trefu obstaral v 52. minutě obránce Jones. Při hře 4 na 4 si sjel před branku, po pasu Stacha nadvakrát dostal kotouč za záda brankáře Kantora a zlomil remízový stav 4:4. Litvínov ještě v závěru zkoušel power-play, navíc umocněnou vyloučením Rubnera, ale srovnat skóre už nedokázal.

„Víme, že zápasy tady nikdy nejsou lehké a je jedno, kde Litvínov v tabulce figuruje. Je to ubojované, ale pro nás jsou to důležité tři body, od kterých se můžeme odpíchnout do dalších zápasů,“ prohlásil útočník Milan Gulaš, který si včera připsal tři asistence.

Stejně jako v pátek ve Zlíně prožila Škoda hrůzný úvod. Inkasovala už po deseti vteřinách! Naštěstí se ale rychle zmátořila, v první části zasypala soupeře sedmnácti střelami a Kratěna se Stachem skóre obrátili.

„Začátek nám zase nevyšel, naštěstí jsme tu třetinu ještě otočili. Ve druhé a třetí části jsme tam ale měli řadu nepřesností, zbytečné fauly a chyby. Musíme hru s pukem i další věci zlepšit,“ mínil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

I tak hosté dvakrát odskočili na rozdíl dvou branek. Jenže na trefu Kantnera na 3:1 hned za třináct vteřin zareagoval prudkou ranou Gerhát, na precizní zakončení Moravčíka, který zblízka bekhendem poslal puk pod horní tyč, zase v přesilovce odpověděl domácí Baránek. A když ve 44. minutě další početní výhodu Litvínova zužitkoval Lukeš, začínalo se odznovu.

„Franta Lukeš nebo Vanda Hübl jsou kvalitní hráči, kteří dokáží týmu pomoci, a Litvínov umí zápasy otáčet. O to víc jsme rádi, že jsme ten konec se štěstím zvládli. Ale to je hokej. My jsme si v těch minulých zápasech venku často vybrali smůlu, teď se to otočilo,“ mínil Gulaš.

Z předchozí série šesti porážek na ledě soupeřů si hlavu příliš nelámal. „My jsme ta utkání většinou neprohrávali v 60 minutách, ale po nájezdech nebo v prodloužení. Bodíky přibývaly, to bylo důležité, černě bych to určitě neviděl,“ konstatoval 32letý Gulaš, který dnes odpoledne s napětím bude sledovat tiskovou konferenci, kde trenér Jandač oznámí nominaci na olympijské hry v Pchjongčchangu.

„Jestli mám nějaké signály? Signál mám jedině na telefonu,“ smál se včera nejproduktivnější hráč nejvyšší soutěže.

Zato Litvínov smutnil. Nabral šestou porážku v řadě, ani na druhý pokus se nový kouč Šlégr bodů nedočkal. „Ale jsem přesvědčený, že pokud budeme hrát jako dnes, výsledky přijdou,“ řekl Jiří Šlégr.