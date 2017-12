Plzeňský bek Pulpán se vrací na led: Jedu naplno, dávám si do těla

„Bylo to těžké, šest týdnů skoro nic nedělat, jen trošku posilovat ruce,“ přiznává 32letý Pulpán.

Stejně jako další zkušený bek Škody Petr Kadlec už je ale zpátky. V reprezentační pauze dřel naplno a dnes je nachystaný naskočit na led k utkání 31. kola, v němž Plzeň od 17.30 hodin v domácí Home Monitoring Areně přivítá pražskou Spartu.

Jak složité je dohánět fyzičku v rozjeté sezoně?

Jedu naplno. Dávám si do těla, abych ji nahnal zpátky. V reprezentační pauze jsme měli náročné tréninky, bylo tam hodně bruslení. Ale ještě je tam co dohánět.

Noha už je v pořádku?

Všechno srostlo, akorát kotník je trošku zatuhlý. Mám na to speciální cviky, dělal jsem všechno pro to, abych po pauze naskočil zpět.

Říkal jste si, že je to smůla, když mančaft takhle jede a vy u toho nemůžete na ledě být?

Trošku jo, ale šlo nám to i předtím. Kluci hráli výborně, udělali krásnou bodovou sérii a já doufám, že v tom budeme pokračovat.

Co je potřeba, aby se tým udržel v pohodě a na špičce tabulky?

V oblacích nelétáme, máme trenéry, kteří to nedovolí. Je třeba se dál držet našeho stylu, který nám přináší body od začátku sezony.Ty poslední zápasy možná nebyly úplně přesvědčivé, ale nikdo nemohl čekat, že budeme všechny válcovat. Extraliga je strašně vyrovnaná.

Co říkáte výkonům mladíků Kaňáka a Kvasničky, kteří vás s Kadlecem v sestavě nahradili?

Oba hrají výborně. Hlavně Kani (Kaňák) předvádí skvělé výkony, chodí i na přesilovky. Držím jim palce. A kdo bude teď hrát, to záleží jen a jen na trenérech.

Před Vánoci vás čeká pražská Sparta, kterou jste v sezoně dvakrát porazili. Věříte si i teď?

Každý zápas je úplně jiný. Body potřebují, půjdou do toho naplno. Ale tady v Plzni to nemají moc rádi. Já věřím, že to zvládneme, naši fanoušci nám pomohou a před Vánoci si uděláme nějakou radost.

Když jsme u Vánoc, už máte nakoupené všechny dárky?

To je naštěstí všechno na manželce. Já to jen odkývám... (smích)