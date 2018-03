Byl to jen první zápas, zahání chmury plzeňský útočník Gulaš

Zvládl závod s časem, za necelých pět týdnů vykurýroval poraněné vazy v koleni, zranění z poslední přípravy před olympiádou. Ani jeho návrat ale Plzni nepomohl.

Zdravotně se cítíte v pohodě?

Nechci se moc bavit o zdravotním stavu, je play off. Snažil jsem se co to šlo, abych byl připravený. Zároveň jsem nechtěl na ledě jenom haprovat. Lékaři mi dali zelenou, poslední týden jsem se cítil natolik dobře, že jsme se s trenéry dohodli, že do toho půjdu.

Co rozhodlo o vaši porážce?

Měli jsme plno přesilovek a nevyužili je. Všichni víme, že to je teď klíčové. Při hře 5 na 5 moc gólů padat nebude. Olomouc hraje dozadu výborně, není jednoduché se proti nim prosadit, zablokují plno střel. Ale byl to jen první zápas.

Mohla tam sehrát roli i delší herní pauza, kterou jste měli?

To bych neřekl. Tréninky byly těžké, kvalitní. Olomouc teď taky pár dnů nehrála, i pro ně to byla dlouhá doba. Každý je raději, když se hraje pravidelně. Spíš na nás trošku byla znát nervozita z toho, že nás všichni v uvozovkách považují za favority. A to si absolutně nesmíme připouštět.

Neproměnil jste dva nájezdy, co jste při nich udělal špatně?

Ten první se mi vůbec nepovedl, přišel jsem o puk, moje chyba. Při tom druhém jsem dopředu věděl, co udělám. Chtěl jsme mu poslat puk mezi nohy, nevyšlo to. Ale musíme se koukat dopředu.

Co musíte změnit?

Začátek byl velice dobrý, měli jsme tlak. Trošku nás srazil jejich gól a trvalo, než jsme se z toho dostali. Tak jako na začátku musíme hrát celý zápas. Na sto procent, s velkým nasazením. Je to play off a musíme do toho dát všechno.