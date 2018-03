Tahle výhra může být klíčová, uvažoval plzeňský hokejista Gulaš

Plzeň ale těžké chvíle ustála a po výhře 2:0 si vybojovala mečbol.

Prozradíte, co přesně se na střídačce v tom závěru dělo?

Ne. Co proběhlo na střídačce, to patří zároveň do kabiny. A detaily si nechám pro sebe.

Nakonec vám v závěru nahrála i chyba soupeře, který pykal za příliš mnoho hráčů na ledě, že?

To je jejich věc, k tomu se nechci vyjadřovat. Prostě nám darovali přesilovku. A my se musíme soustředit hlavně sami na sebe. Ta série je velice těžká, je to fyzicky hodně náročné a není to vůbec jednoduchý hokej. Já jsem rád, že jsme zvládli tyhle dva zápasy v Olomouci. Hlavně ten dnešní, protože může být klíčový pro celou sérii.

Gólman Svoboda minutu před koncem předvedl skvělý zákrok proti Irglovi. Patří mu dnes největší zásluha na vašem vítězství?

Dnes byl Míra náš muž číslo 1. Byl to jeho zápas, je to náš lídr a doufám, že mu to vydrží co nejdéle. On si dělal před zápasem trošku srandu, že si na puk moc nesáhne, ať mu tam něco necháme propadnout. Ale to bylo v nadsázce. I když každý gólman vám na druhou stranu řekne, že je raději v zápřahu.

Vedete 3:1, je už postup blízko?

Uvidíme. Pořád se máme z čeho poučit, pořád nám nejdou přesilovky. Je to hra nahoru - dolů.