Pro nás je každá ztráta mrzutá, ulevil si plzeňský gólman Svoboda

Lídr tabulky ze Škody v závěru sahal po třech bodech, když v čase 57:43 útočník Gulaš oklamal bránícího Orsavu a zblízka otevřel skóre. Jenže pouhých šest vteřin před koncem vyrovnal pohotovou dorážkou Žejdl na 1:1 a nakonec o vítězi rozhodla až osmá série samostatných nájezdů. V ní nejprve Orsava našel mezeru u levé tyče Svobody a vzápětí plzeňský Kadlec trefil jen tyč.

„Porazit Plzeň se nepoštěstí každý den, jsme spokojení. A myslím, že jsme měli i více šancí,“ prohlásil mladoboleslavský Jan Růžička.

Je pravda, že jeho protějšek Svoboda zažil víc těžkých okamžiků a hlavně díky jemu svítil na ukazateli dlouho stav 0:0. Z výčtu báječných zákroků plzeňského brankáře svítí ten z 26. minuty, kdy nejprve zastavil brejk Orsavy a pak ještě vleže nastavenou vyrážečkou přizvedl dorážku Žejdla, který měl před sebou téměř celou odkrytou branku. Další skvělý kousek předvedl ve třetí části proti Musilovi, který pak vztekle odjel na střídačku, zmizel v chodbě za ní a rozštípal hokejku...

„Chytalo se mi dobře. A myslím, že jsme předvedli dobrý výkon i jako tým. Škoda, pro nás je každá ztráta mrzutá. Jsme na čele tabulky a chceme vyhrávat každý zápas,“ litoval 22letý Miroslav Svoboda.

V utkání kryl 37 střel soupeře a nakonec scházelo jen pár vteřin, aby si Plzeň odvezla tři body. Dobře se bránila při power-play domácích, jenže v samotném závěru Kotvan napálil puk z vlastní třetiny až na Svobodu, ten kotouč vyrazil do rohu a Žejdl si po dalším nahození našel správný prostor a vyrovnal.

„Možná jsem tam při té první střele maličko zaspal a mohl to řešit jinak. Nestalo se nám poprvé, kdy inkasujeme takhle v závěru. Musíme na tom zapracovat, protože takové situace mohou být v play-off klíčové,“ konstatoval plzeňský brankář.

Hosté se museli obejít bez útočníka Mertla, který za hození hokejky směrem k rozhodčímu v předchozím utkání proti Spartě inkasoval stopku na jedno utkání. Jeho parťák z elitní formace Škody Gulaš pro změnu včera předvedl skvělé gesto fair-play. V první třetině rozmluvil sudím trest pro Klepiše, který ho předtím atakoval. „Kluci z Boleslavi mi říkali, že je to vyloučení za vysokou hůl. Ale ta tam žádná nebyla, proto jsem zajel za rozhodčími. Nebylo co řešit, takový faul to určitě nebyl,“ svěřil se Milan Gulaš.

Při nájezdech pak mohl v šesté a sedmé sérii sám rozhodnout o dvou bodech pro svůj tým, jenže Růžička jeho pokusy vystihl. Nakonec tak rozhodla až trefa Orsavy.