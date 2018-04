Máme motivaci dojít ještě dál, říká plzeňský brankář Svoboda

„V Plzni jsme si s přítelkyní našli dobrý byt, na větší město jsme si zvykli rychle. A je mi tady dobře,“ říká Svoboda. Po Marku Mazancovi a Matěji Machovském našla Škoda dalšího mladého gólmana, který si získal srdce fanoušků.

„Už jsem prošel tolika kluby, že problém nemám, zvykám si rychle. I přítelkyně, která je z Třince, se za ty čtyři uplynulé roky otrkala. Spíš pro rodinu je to těžší. Ve Vsetíně mám malou sestru, na zimáku jsem odmala vyrůstal s taťkou. Do Plzně je to pro ně dlouhá cesta,“ svěřil se Svoboda, jehož sestra vyrůstá s maminkou a nevlastním otcem. „Chodí do šesté třídy, ale já ji furt vidím jako malou. Vztah máme trošku jiný, protože spolu nejsme každý den. Ale máme se moc rádi a pomáháme si.“

Stále visí ve vzduchu Svobodův možný odchod do zámoří. Tři roky po sobě prošel kempem Edmontonu, ozval se i Nashville, kde působil Mazanec. „Každý by si chtěl NHL zkusit, to je jasné. Ale snažím se na to nemyslet. Víc jsem se tím trápil, když mi bylo sedmnáct, teď už to jde mimo mě, nechávám to na agentovi. A netlačím na pilu. Jestli nepřijde opravdu extra zajímavá nabídka, nemám žádný důvod odcházet. V Plzni se mi moc líbí. V hlavě mám hlavně to, aby příští sezona byla ještě lepší než ta minulá,“ prohlásil Svoboda.

Poté, co Škodu vyřadilo Brno v semifinále, přál v boji o titul Ocelářům. Aby ne, jeho přítelkyně je právě z Třince, Svoboda tam strávil několik sezon. Jenže na šanci čekal marně. „Ona je hokejová fanynka, ale spíš moje,“ usmíval se mladý gólman. „Ale v Třinci mám hodně kamarádů. Kluci Kovařčíci nebo Kuba Matyáš, to byli v juniorech moji nejlepší kamarádi. Ve finále jsem jim držel palce. Nedá se nic dělat, vyhrála Kometa...“

Svoboda prošel pod rukama už několika trenérských gólmanů. V Jihlavě zažil Petra Jaroše, v Plzni Rudolfa Pejchara. „Oba vnímají gólmana jako člověka, to je moc důležité. A nechci zapomenout ani na Jardu Kameše v Třinci. Od každého si něco můžu vzít. Střídat často kluby není pro život jednoduché, ale pro tyhle zkušenosti to je skvělé.“

Plzeň věří, že za dva týdny se přihlásí na začátku přípravy.