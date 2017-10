Svoboda vs. Will. Je těžké ho překonat, říká plzeňský gólman

„Roman je výborný gólman, je těžké ho překonat. Liberec má obranu možná o malinko slabší než loni, ale on za ni chytá skvěle,“ prohlásil 22letý Svoboda na adresu o tři roky staršího rivala.

Jak se cítíte vy po dvouzápasové pauze?

To je vždycky nepříjemné. Hrajeme dobře a mrzí mě, že jsem u toho ty poslední utkání nemohl být. Musím si dát pozor, abych nedostal na začátku nějaký hloupý gól a rychle se do toho dostal.

Jak jste prožíval minulé utkání proti brněnské Kometě, kdy se zranil Alexandr Hylák a do branky musel až třetí brankář Lukáš Sochůrek?

Začali jsme skvěle, vedli zaslouženě 3:0. Bohužel se pak Saša zranil, oni se dostali zpět do zápasu a odvezli si dva body. Kometa je výborný tým a má velmi zkušené hráče. Ten výsledek nás mrzí, ale jedeme dál, máme s Brnem v základní části ještě tři zápasy a věřím, že jim to vrátíme.

Sochůrkovi jste asi nezáviděl, když musel mezi tyče...

To zase nevím... Pro něho přece musí být každá šance, kdy se do branky dostane, moc dobrá. Byl asi trošku nervózní, měl to určitě hodně těžké. Ale tak to bývá. Lukáš určitě ještě šanci letos dostane a bude ji muset zvládnout. Teď je Saša zraněný, takže je to na nás. A všichni se navzájem budeme podporovat.

Plzeň je ohromně silná směrem dopředu, jak ale podle vás funguje obranná fáze?

Třeba zápasy s Jihlavou nebo v Chomutově byly super a ukázaly, že i dozadu umíme hrát bez chyb. Musíme na to navázat, sezona je dlouhá a věřím, že naše výkony půjdou ještě dopředu. Pořád je na čem pracovat. Vpředu chceme hlavně zlepšit přesilovky, ladit budeme i defenzivu. Věřím, že až bude sezona gradovat, budeme připravení.

Odkryl právě zápas s Kometou nejlépe nedostatky, které ve vaši hře ještě jsou?

To se takhle nedá říct. Dali tři góly z přesilovek, ve druhé třetině se dostali na koně. Na druhou stranu, my jsme klidně mohli vyhrát, kdyby Kubalda (Kubalík) proměnil v závěru sólový nájezd. Nakonec to skončilo v prodloužení opačně. Ale mě nejvíc mrzí, že skončila naše série domácích vítězství. Rychle musíme začít novou. Jakmile bychom sklouzli do nějaké série porážek, bylo by to špatně.