Plzeňský Frodl byl neprůstřelný. Musím smeknout, chválil spoluhráče

Gólman hokejové Škody Dominik Frodl podruhé v sezoně vychytal čisté konto a jeho bezchybný výkon položil základ cenného plzeňského vítězství 1:0 ve pátečním utkání 21. kola extraligy na ledě Mladé Boleslavi.

Vítěznou trefu zařídil ve 45. minutě americký obránce Jones. Na konci přesilové hry sice se svou střelou neuspěl Straka, ale dokázal ještě vrátit puk před slovinského gólmana Krošelje a Jones jej bekhendem dostal za jeho záda.

„Musím před klukama smeknout, jak ten zápas zvládli. Padali do střel, byli neskutečně obětaví. Dnes jsme byli zakousnutí, opravdu jsme do toho zápasu dali všechno a šli si za tím,“ líčil Dominik Frodl.

Svůj tým podržel hlavně zkraje druhé části, kdy měli domácí velký tlak a sérií šancí. Ale na plzeňského brankáře nevyzráli ani osamocení Vondrka s Látalem. „Byl to snad první zápas v sezoně, kdy jsem měl víc práce než gólman soupeře. Pro mě to bylo dobře, cítil jsem se výborně a věřil si. Nebylo to jako doma, kdy dlouho čekám na zákrok,“ mínil 22letý Frodl.

Plzeň znovu předvedla i skvělou hru v oslabení, dvakrát dokonce čelila zkrácené hře tři na pět. A postupně hru vyrovnávala. Ve 34. minutě dokonce zapadl puk do domácí sítě po bombě Gulaše, jenže hlavní rozhodčí viděl centimetrové postavení Indráka v brankovišti.

I mladoboleslavský Grošelj měl řadu těžkých zákroků, proto dlouho svítil na ukazateli bezbrankový stav. Teprve pohotová dorážka Jonese skóre posunula a Plzeň v závěru nepustila domácí do tlaku ani při hře bez brankáře.

„Spadl z nás hodně velký kámen. Ale ještě větší spadne, až tyhle body potvrdíme v neděli doma s Olomoucí,“ prohlásil Frodl.