Piráty vyhnaly Děti ráje, hokejová Plzeň trénuje v malé hale

„Že jsme v malé hale, to žádná komplikace není. Že nehrajeme, to mě trošku štve, ale musíme se s tím poprat. Budeme mít o dva zápasy méně, opticky tabulka může vypadat hůř. Ale na to se musíme vykašlat,“ hlásil trenér Ladislav Čihák.

Hráči se mu v úterý hlásili po třech dnech volna. Ještě bez gólmana Milčakova, který se z akce běloruského národního týmu vrací později. Juniorští reprezentanti Pour s Kvasničkou, kteří mají za sebou Turnaj čtyř v Hodoníně, opět posílí prvoligové Litoměřice. Zkušený forvard Kratěna zase v malé hale trénoval s celoobličejovým krytem.

„Minulý týden v Bolzanu narazil na mantinel. Není to nic vážného, ale pro jistotu si vzal košík,“ vysvětloval trenér Škody.

V Itálii jeho tým výhrou 6:1 udělal rázný krok do čtvrtfinále Ligy mistrů, odveta se hraje v Plzni příští úterý. A Škoda si navíc v Bolzanu spravila chuť po čtyřech extraligových porážkách v řadě.

„Výhra nám psychicky pomohla. Dokázali jsme si, že góly dávat umíme, teď to jen musíme přenést do extraligy. Věřím, že pauza nám pomohla a vrátíme se k tomu, co nám přinášelo body,“ mínil obránce Roman Vráblík.

První test přijde v pátek v Pardubicích, v neděli pak Plzeň hostí Zlín (16.30). Tedy týmy, které má aktuálně desátá Škoda v tabulce pod sebou, ale s malým odstupem.

„Pro nás v tuhle chvíli začíná nejdůležitější fáze základní části,“ prohlásil trenér Čihák. „Čekají nás urputní, silní soupeři. Pardubice vyměnily nedávno trenéra, to je vždycky impulz. Pro ně začíná stejné období jako pro nás, týmy jsou v tabulce namačkané okolo sebe. Ale pokud máme ukázat kvalitu, a to chceme, musíme si z nadcházejícího víkendu dát za cíl jednoznačně zisk šesti bodů,“ doplnil.

Před utkáním v Bolzanu kouč zamíchal sestavou, ke Gulašovi se posunuli Kracík se Strakou, Indrák pak v Lize mistrů hattrickem zazářil na křídle čtvrtého útoku. „V Itálii to zafungovalo, budeme v tom pokračovat,“ naznačil Čihák.

V extralize tým potřebuje zabrat.