Jak kdybych se otáčel s parníkem, líčil nešťastný obránce Moravčík

Výhra Komety 3:2 se zrodila o necelou minutu předtím, když opěvovaný domácí bohatýr Martin Erat pláchl dvěma hostujícím obráncům a chladnokrevně zavěsil. „Hodil si to za mě a Nicka Johnsona a mně to trvalo, jak kdybych se otáčel s parníkem, než jsem se otočil pro ten puk,“ posteskl si obránce Michal Moravčík v rozhovoru pro Českou televizi.

„Je to hrozný pocit. Musíme zvednout hlavu a zítra to urvat, ať si naši fanoušci můžou ještě zajít na hokej. Za celou sezonu si to zaslouží, chceme to už jen kvůli nim.“

Středeční nezdar se plzeňskému suverénovi základní části kousal ještě hůř než ty dva předchozí. Byli to totiž hosté, kdo po většinu duelu v Brně diktoval tempo. „Sami jste viděli, že jsme byli mnohem aktivnější, byli jsme lepší, ale takový je hokej. Nedá se nic dělat, je to 3:0 pro Brno a my budeme hrát o to samé jako dneska. Věřím, že to můžeme otočit, proč ne,“ prohlásil Gulaš.



Plzni se v semifinále ještě nepoštěstilo vést. Její herně povedenou první třetinu pokazila závěrečná akce Komety, zakončená gólem Hynka Zohorny.

„Nevím, jestli je to koncentrací, nesmí se nám to stávat. Stává se nám to často a kazí nám to dojem v play off, protože tím pak ztrácíme zápas. Ale musíme to hodit za hlavu. Je to 3:0, hraje se na čtyři vítězné a příště do toho půjdeme stejně jako dneska,“ vyhlásil bojovně Gulaš.



Škodě se poprvé alespoň podařilo smazat brněnský náskok v duelu, a to hned dvakrát. Ve třetí třetině jí k tomu stačila pouhá půlminuta. „Rychlou odpověď jsme potřebovali, protože čím déle by to trvalo, tím horší by to bylo. Kometa je zkušený tým a bylo by to proti nim hrozně těžké. Ale nakonec to bylo k ničemu,“ štvalo Moravčíka.

Alespoň celkový výkon však dal Plzni naději na zázrak. „Jsem rád, že náš výkon trošku graduje, některé pasáže u nás taky nebyly špatné. Dnes jsme po celých 60 minut odváděli super výkon, ale bohužel koncovka nás trápí. Lauf, co jsme měli v průběhu sezony, teď nemáme, ale nic se neděje. Takový je hokej, to je play off,“ poznamenal Gulaš.

„Šance jsou, ale gólmani chytají výborně. Oba týmy jsou kvalitní a zatím se štěstí obrací k Brnu. Ale zápas byl z naší strany dobrý,“ trval na svém nejproduktivnější muž základní části.