Noční můra má jméno Plzeň. Po desítce tam Olomouc schytala šest gólů

V pátek se zápas odvíjel podobně, skončilo to však „jen“ 0:6. „Ten výsledek vypadá jasně. Ale na šance to až takové nebylo, měli jsme jich také dost,“ mínil trenér Mory Zdeněk Venera a za pravdu mu dává i statistika střel na branku 28:26. „Plzeň však ukázala, že má v ofenzivě obrovskou sílu. V tom, jak naložila se svými příležitostmi, byl oproti nám velký rozdíl,“ uznal kouč.

V soubojích těchto dvou týmů zatím vítězí domácí a vždy s nulou. Mora se doma za úvodní debakl revanšovala výsledkem 5:0, teď má tedy znovu co oplácet. „Je jasné, že do Olomouce se nám z tohohle pohledu příště nebude moc chtít jet,“ vtipkoval plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Zatím s nadsázkou platí: kdo dá v souboji těchto týmů první gól, vítězí. „S Plzní se hraje těžko a mně osobně velmi těžko, i když nevím proč,“ přemítal brankář Mory Branislav Konrád. Při první brance Skleničky v 5. minutě měl černé svědomí, když mu puk propadl u tyčky. „Škoda, že jsme prohrávali, protože první třetinu jsme nehráli špatně, šance měly oba týmy. Jak dala Plzeň na začátku druhé třetiny druhý gól, hrálo se jim o hodně lépe, a po třetím už létali a byli všude,“ ocenil Konrád.

Právě po krásné brance Indráka ve 29. minutě zamířil Konrád za stavu 0:3 na střídačku a podruhé v sezoně ho nahradil Martin Falter. Tentokrát proběhla výměna gólmanů v pořádku, na rozdíl od zářijového duelu, kdy si olomoucký klub uřízl ostudu s nedostatečnou výstrojí náhradníka a Konrád musel v brance vytrpět všech deset kusů. „Žádný gólman není rád, když jde dolů, ale to je hokej, stává se to. Trenéři chtěli určitě dát týmu impulz a je škoda, že nám tam nějaký gól nepadl,“ litoval Konrád.

Místo toho pokračovala plzeňská jízda, ve druhé třetině se trefili ještě Stach a znovu Indrák, v závěrečné části byl blízko čestnému úspěchu Marek Laš, místo toho se ale krásným blafákem prosadil domácí Kratěna. „Výsledek je nepříjemný. Ale tentokrát to bylo jinak než předtím, opravdu jsme vyhořeli hlavně v koncovce. Prohra v Plzni nás nemusí mrzet až tak jako jinde. My jsme hráli až do konce, chtěli jsme ve třetí třetině nabrat zase sebevědomí, odbojovali jsme to. Tohle beru pozitivně,“ hodnotil trenér Venera.

Mora dřela až závěrečného hvizdu a ocenil to i kouč první Škodovky. „Olomouc i za takového stavu pořád hrála naplno, což je mi hodně sympatické. Líbí se mi, že hrajou šedesát minut, v tabulce jsou zaslouženě takhle vysoko,“ uznal Čihák.

Porážkou ovšem kohouti spadli na sedmé místo, pokud se chtějí nahoře udržet, musí Plzeň rychle vymazat z hlavy. A v neděli proti Liberci doma naplno bodovat.