Plzeňský asistent Hanzlík: Nejlepší zápas v Olomouci za poslední dva roky

„Z mého pohledu jsme tady v Olomouci sehráli nejlepší zápas za poslední dva roky, většinou jsme tu byli pod drtivým tlakem domácích. Dnes to bylo vyrovnané, my jsme si pomohli góly v přesilových hrách, kdy jsme odskočili do dvoubrankového vedení. To bylo pro konečný výsledek rozhodující,“ prohlásil asistent HC Škoda Jiří Hanzlík.

Smolařem zápasu byl olomoucký útočník Knotek. Nejprve sice na konci první třetiny překvapivou střelou z úhlu zareagoval na vedoucí gól Jonese a srovnal na 1:1. Jenže ve druhé části, kdy se Plzeňští vymanili z tlaku domácích, dvakrát při oslabení svého týmu zlomil hokejku na buly. A dvakrát Plzeň udeřila, dvakrát dirigoval vítěznou akci mladý bek Kaňák. Nejprve ve 26. minutě jeho střelu pohotově „uklidil“ do sítě odrazem o tyčku Mertl, v další početní převaze pak Kaňák nabil na levý kruh Gulašovi a na jeho ránu bez přípravy se brankář Konrád natahoval marně.

„Hráči na buly to pokaždé skvěle sehráli, já to dostal nahoru na modrou a snažil jsem se jen, aby to kluci pak měli co nejjednodušší,“ popisoval 20letý Kaňák s tím, že si všiml i Knotkovy smůly. „Bylo to pak pro nás o něco jednodušší. Nejdřív zlomil hokejku a zůstal na ledě, podruhé odjel střídat. Bylo víc prostoru, využili jsme toho. I proto jsem se to pak snažil sehrát co nejrychleji.“

Náskok 3:1 si Škoda hlídala až do závěru, kdy se Olomouc ještě nadechla k náporu. V 57. minutě gólman Svoboda při skluzu k pravé tyčce vychýlil branku ze svého postavení a domácí přesilovou situaci ještě vyztužili šestým hráčem v útoku. Risk vyšel, v čase 57:04 střela Houdka od modré proletěla až do sítě a Olomouc snížila na 2:3! Ale Plzeň už si tři body vzít nenechala. Když Mora znovu odvolala gólmana, odražený puk po zásahu Svobody si našel Mertl a trefou přes celé kluziště si připsal druhou branku večera.

„Rozhodly dvě přesilovky Plzně ve druhé třetině. Ukázalo se, co pro jejich tým znamenají Mertl s Gulašem. My jsme se na góly strašně nadřeli. Už v první třetině jsme mohli skórovat možná pětkrát, pak nevyužili ani další šance. Naopak Plzeň svá přečíslení okamžitě zužitkovala. I kvůli smůle Knotka, který dvakrát zlomil hokejku,“ mínil Zdeněk Venera, trenér Olomouce.

Škoda si upevnila suverénní vedení v tabulce. Na druhou příčku poskočil Hradec Králové, který ztrácí jedenáct bodů. Ale má zároveň jedno utkání k dobru.