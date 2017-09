Plzeň desítku umí. Pardubice stihlo totální hokejové zoufalství

„Chtěli jsme to dohrát se ctí, ne že nás ve třetí části už nezajímá výsledek. Bohužel, ani to se nepovedlo,“ řekl po debaklu trenér Miloš Holaň.

Podle něho Pardubice odehrály solidní první část, kde šly díky náhodné Trončinského trefě z nahazovaného puku do vedení. Jenže to bylo jenom iluzorní a o nějaký čas pouze oddálilo kompletní rozklad pardubické hry.

Druhá třetina: 5:0 pro Plzeň. Série katastrofálních chyb, nepokrývání hráčů, gól inkasovaný při vlastní přesilovce, zahozená přesilovka 5 na 3...

Třetí třetina? Víceméně kopie té druhé. Brankář Kacetl ani jeho náhradník Růžička neměli šanci plzeňskou gólovou erupci dostat pod kontrolu, tím spíš, že ani oni sami neměli úplně čisté svědomí.

„Přesilová hra zkraje druhé části bylo to poslední, co jsme ukázali. Pak už se to na nás valilo a existovalo jen jedno mužstvo,“ uvedl Holaň. Klika, že Plzeňští, kteří už letos rozstříleli 10:0 Olomouc, tentokrát netočili dvanáctku...

„Ty výsledky jsou výjimečné. Teď jsme měli štěstí, některé puky se k nám odrážely. Takovéhle výsledky rychle po sobě si nepamatuju,“ řekl jeden z domácích koučů Jiří Hanzlík.

„Takovou ofenzivní sílu jsem v dospělé kariéře asi ještě nezažil. Máme vyrovnané lajny, všem to tam padá, vlastně každý může dát gól. Snad nám to vydrží co nejdéle,“ přál si plzeňský centr Jaroslav Kracík.

Ten si v neděli připsal dvě trefy včetně bonusové desáté pár vteřin před koncem. Byla až symbolická. Gólman Růžička vyrazil střelu Kratěny, před ním se srazili dva pardubičtí beci a Kracík bekhendem zakončoval do prázdné branky...

Další utkání pardubičtí hokejisté sehrají až v pátek 29. září od 18 hodin. A hrůzu budí už nyní. V Tipsport areně totiž hostí mistrovskou Kometu Brno. Rozjetá Plzeň se chystá na led vedoucího Chomutova.