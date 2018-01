Nominace na olympiádu? Fantastický pocit, říká plzeňský bek Čerešňák

Bát se nemusí. Vykurýroval se rychle, zítra už naskočí do hitu 43. kola extraligy proti Hradci Králové.

Měl jste velký strach, že o olympiádu ještě smolně přijdete?

Strach zase ne. S ramenem jsem nějaké vážnější zranění dosud neprodělal a ani teď naštěstí nešlo o nic vážného. Nic zlomeného nebo utrženého. Šlo jen o svalové zranění, bolestivou naraženinu.

Jak jste minulý týden prožíval slovenskou nominaci?

Byl to fantastický pocit. Akorát jsem seděl s chalany na kávě, když se zveřejnila. Kluci mi hned gratulovali, zatím bez nějakého popichování, ale to ještě přijde. Možná si ještě pořád všechno neuvědomuji, ale až přiletím do jižní Koreje a rozhlédnu se, dojde mi, co se stalo.

Na co si Slovensko troufá?

Máme ve skupině Rusy a Američany, oba týmy budou hodně kvalitní. Rusové to budou chtít celé vyhrát. Uvidíme, jak se s tím popereme my. Věřím, že se bude hrát kvalitní hokej i bez borců z NHL. I když je samozřejmě škoda, že nejlepší hráči světa tam budou scházet.

Těšíte se i na jiné sporty?

Určitě bych chtěl zažít zahajovací ceremoniál, ten si nechci nechat ujít. A pokud vyjde čas, chci fandit i dalším slovenským sportovcům. Ale ještě neznám náš konkrétní program, na co bude případně volno.

Co přesně by vás lákalo?

Biatlon, ten mě láká hodně. Tam máme Kuzminovou, mohlo by to cinknout. A když to půjde, ani lyžování bych nechtěl vynechat.

Teď už zpátky do Plzně. V pátek vás čeká Mountfield, bitva prvního týmu tabulky s druhým. Berete to tak, že už se může rozhodnout o Prezidentském poháru?

Ano, je to boj o první místo. Když už je sezona takhle rozběhnutá, chceme si první příčku udržet až do konce základní části. Navíc jsme u nich prohráli poslední zápas 0:6, máme jim co vracet. Tam jsme to nezvládli, oni byli jasně lepší. A v neděli jedeme na Spartu, bude to těžký víkend. Ale já se po té pauze už moc těším.