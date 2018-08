Baráž o extraligu je drsná zkušenost, říká plzeňský navrátilec Straka

„Drsná zkušenost. Hrát baráž je strašně těžké,“ říká 26letý Straka, který má za sebou osm let za oceánem, tři starty za Philadelphii v NHL a více než dvě stovky utkání v AHL. Po sezoně řešil, co bude dál. Tři týdny byl na zkoušce v Hradci Králové, ale nakonec si znovu plácl s Plzní a vrátil se do mateřského klubu.

O hokejové kráse baráž být ani nemůže, je to tak?

Člověk je z Ameriky zvyklý hrát zápasy po třech dnech, ale to tempo baráže je náročné. Čtyři týdny se jede pátek, neděle, úterý. Venku už je horko, hraje se o všechno. Led nemá takovou kvalitu, od desáté minuty se na něm nedá pořádně hrát, puky uskakují. Je to o dřině víc, než o čemkoliv jiném.

Ta výměna pro vás musela být hodně trpká...

Vím, že tam nebyly žádné zlé úmysly. Všechno bylo v rámci toho, že vedení Plzně se snažilo tým nějak doplnit, posílit. Takhle jsme si to i vysvětlili, všechno to bylo naprosto profesionální. I když je pravda, že jsem neodcházel v ideálním rozpoložení, ta výměna mě vzala...

I vedení Plzně zpětně připustilo, že se moc nepovedla, Tomáši Kubalíkovi se příliš nedařilo.

To mi nepřísluší soudit. Nevím, co se tady všechno dělo. Samozřejmě jsem klukům fandil, přál jsem jim v play off. Ale sám jsem měl jiné starosti. Dělal jsem, co jsem mohl, aby se Jihlava zachránila v extralize. To se bohužel nepodařilo.

Teď jste zpět. Jak se za tu dobu proměnila kabina Škody?

Mně přijde, že jsem odcházel včera. Těch pár měsíců je krátká doba. Nepřišlo mi, že je to půl roku.

Petr Straka v dresu Jihlavy v barážovém duelu s Kladnem.

Přes léto jste trénoval sám?

Vůbec jsem netrénoval. (smích) Ne, vážně. Chystal jsem se sám, jak jsem byl zvyklý z Ameriky. Tréninky mám už nastavené, vím, co tělo potřebuje. A cítím se dobře.

Bojoval jste i o angažmá v Hradci Králové. Proč to nevyšlo?

Byl jsem tam tři týdny. Domluva zněla, že hledají hráče do prvních dvou lajn. Nevyšlo to. Důvody? Řekli mi, že jsou spokojení, že jsem nic nedělal špatně. Ale že si nejsou jistí, že by to klapalo. Respektuju to, potkal jsem nové lidi, dobře potrénoval. Byla to další zkušenost.

A máte před sebou další, s Plzní poznáte Ligu mistrů. Těšíte se?

Všichni se těšíme, příprava už je dlouhá. Někdo možná cítí lehkou nervozitu, ale ta spadne po prvním buly. Je dobře, že se už pojede naplno, že už to nebudou jen přáteláky.

Co od soutěže čekáte?

Upřímně, to zatím nevím. Věřím, že to budou velmi kvalitní zápasy. Uvidíme, kolik přijde lidí, ono to s tím také souvisí, jaká bude atmosféra. My každopádně chceme uspět.

Jaké teď máte od trenérů úkoly?

Bude to asi trošku jiná pozice než loni. Trenéři chtějí, abych hrál agresivně, odmakal to. Počítají se mnou do oslabení i do situací, kdy by naše lajna měla hlídat výsledek, odehrát ty poslední minuty.

Ale vždycky jste byl i dobrý střelec, uměl dávat góly...

To mi trenéři taky nezakázali! Doslova řekli, že i tak smím góly střílet. (úsměv) Věřím, že i z téhle pozice se dokážu prosadit. Na třetí či čtvrtou lajnu jsem byl zvyklý i v Americe a nebyl to problém, vždycky jsem se dokázal prosadit při hře pět na pět. Neříkám, že tady budu nejlepší hráč, ale udělám, co budu moci, abych byl týmu prospěšný. Abych nepomáhal jen defenzivními úkoly, ale přispěl i brankami.