Tyčky cinkaly, góly scházely. Hokejisté Plzně podlehli i Kometě

„Je to nejlepší tým ligy, ne nahodou získali dva tituly. Ale jsou to vyrovnané zápasy, my jen musíme některé věci řešit jednoduššeji,“ mínil plzeňský obránce Jakub Kindl.

Škoda poznává i odvrácenou tvář Štěstěny. Včera třikrát rozezvučela konstrukci za brankářem Vejmelkou. Hned v úvodu pálili do tyče Stach s J. Kindlem, jenže místo vedení přišly tvrdé direkty. Ve 12. minutě Milčakov na konci oslabení neudržel střelu Čermáka a brněnský kapitán byl připravený na pohodlnou bekhendovou dorážku. Za pár vteřin se po faulu Kratěny rozjel Zaťovič k trestnému střílení a poslal puk přesně pod horní tyč – 0:2.

Tím ale divoká první třetina teprve začala. Čerešňákova bomba znamenala snížení, první tři trefy dělilo jen 88 vteřin. Když pak v čase 19:11 Stach vyrovnal, stadion expolodoval nadšením. Jenže hned z protiútoku Kašpar parádním švihem vrátil Kometě vedení.

„Bohužel, po vyrovnání hned přišla naše chyba. Odmakali jsme to, hráči se tlačili do branky, ale je to pořád takové bezzubé,“ uvedl trenér HC Škoda Ladislav Čihák.

Plzeň se pak ve zbytku času marně snažila o vyrovnání. Prohospodařila čtyři přesilovky, ve třetí části mířil do tyče také Eberle. Vrchol zmaru přišel při power play. Čárový sudí nešikovně usměrnil puk přímo k Němcovi a Kašpar pak mohl pohodlně zamířit do opuštěné branky. „To je to štěstíčko, co nám teď chybí. Lehká frustrace tam je, ale k panice důvod určitě není,“ prohlásil obránce Kindl.