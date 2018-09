Body plzeňským hokejistům v souboji s mistrem utekly v závěru

A v čase 58:47 mistr vyrovnanou partii rozhodl! Puk po střele od modré čáry zůstal mezi bruslemi hráčů před gólmanem Milčakovem a důrazný Nahodil jej poslal do sítě.

„Chtěli jsme tady za každou cenu vyhrát, dali do toho všechno. Bohužel, v závěru jsme se nechali vyloučit a v oslabení inkasovali,“ soukal ze sebe zklamaný plzeňský obránce Roman Vráblík.

Škoda se ještě nadechla, odvolala gólmana a pár vteřin před koncem si vytvořila šanci. Gulaš pálil od modré, brankář Langhamer puk vyrazil, jenže Novotný při dorážce minul brněnskou branku.

„Na úvod sezony to byl vynikající zápas. Z Plzně šel respekt, hrála atraktivní a agresivní hokej. Nám pomohl první gól, ve druhé třetině nás ale soupeř dostal pod tlak. Ve třetí to bylo kdo z koho, nám ale závěrečných deset minut narostla křídla, měli jsme spoustu sil a hnali se za vítězstvím. Soupeř však zaslouží velký respekt,“ hodnotil brněnský asistent Kamil Pokorný.

Třemi body se blýskl útočník Holík. Už ve třetí minutě zpoza branky přesně našel Zaťoviče, který otevřel skóre. Sám pak ve 44. minutě znovu zařídil brněnské vedení, když Milčakov neudržel kotouč v lapačce a Holík jej usměrnil do sítě. I vítězná trefa přišla po jeho akci. Holík vypálil z kruhu a důrazný Nahodil zařidl Kometě tři body.

„Hráčům není co vytknout, odehráli jsme velice dobré utkání. Pravděpodobně by při hře pět na pět takový tlak Brna na konci nevznikl a dotáhli bychom utkání do remízy. Kometa má sílu, nemusíme se ale za náš výkon stydět,“ prohlásil plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Plzeň skóre dvakrát dotáhla. Na úvodní gól ještě v první části odpověděl důrazný Gulaš, pouhých 76 vteřin po brance Holíka na 2:1 pak bleskově zareagoval po vyhranem buly D. Kindl. Hosté mohou litovat druhé části, kdy Kometu přestříleli jasně 13:3. V největší šanci ale dorážejícího Kracíka skvěle vychytal Langhamer, který zastavil kotouč lapačkou na brankové čáře.