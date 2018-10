Střelecké trable. Hokejisty Plzně v Liberci vychytal brankář Will

„Na 75 procentech hřiště hrajeme výborně a všichni nás chválí. Ale je žalostné, co předvádíme ve finální části,“ povzdychl si asistent plzeňského trenéra Jiří Hanzlík.

Škodě nebylo nic platné, že domácí často přehrávala. Ani 38 střel, které vyslala na libereckého brankáře Willa. Plzeňský odchovanec se podruhé v sezoně radoval z čistého konta. „Produktivita je teď náš největší problém. Máme spoustu střel, řadu šancí, ale v koncovce se vyloženě trápíme,“ uznal kapitán Škody Milan Gulaš.

Jelikož se zápas hrál v den oslav 100. výročí založení republiky, před jeho začátkem zazněla nejen česká, ale i československá hymna. Slavnostní buly navíc obstarala postava prezidenta T. G. Masaryka v typické bílé uniformě. „Bylo to krásné, je to velký den pro nás všechny. O to víc jsme rádi, že jsme mohli vyhrát,“ řekl gólman Will.

Bílí Tygři nastoupili do první třetiny ve speciálních retro dresech bez reklam, zato s československým státním znakem na prsou. A nechali vyniknout i Bělorusa Milčakova mezi tyčemi Škody. Ten zastavil střelu osamoceného Valského i brejk Kvapila. Pak už přišly akce na druhé straně. V 18. minutě Preisingerova rána cinkla o tyč liberecké branky, po přestávce hosté už poněkolikáté v sezoně pohrdli přesilovkou pět na tři, v největší šanci Stach minul z levého kruhu.

Ve 29. minutě tak přišel trest, paradoxně při útočné snaze Plzně. Zpětná přihrávka D. Kindla vyslala do brejku Kvapila a ten Milčakova překonal parádním bekhendovým blafákem. „To byl smolný moment, měli jsme tlak a puk se odrazil ke Kvápovi, který zrovna skočil ze střídačky. Ale to nic nemění na tom, že je to skvělý hráč a díky němu je Liberec tam, kde je,“ uvedl Gulaš.

Nakonec to byla vítězná trefa. Will totiž ve třetí třetině zastavil ránu Kratěny, z mezikruží ho nepřekonal ani Indrák. V 50. minutě pak plzeňský tlak zabrzdilo čtyřminutové vyloučení Jonese. To tým ještě ustál, jenže vzápětí akci dva na jednoho zakončil střelou pod horní tyč Jelínek a výhru Liberce stvrdil Valský při plzeňské power play. „Recept na zlepšení je jednoduchý. Neklesat na mysli, pokračovat v téhle hře. A ono se to k nám zase otočí,“ prohlásil Gulaš.

Bude to už zítra, kdy Plzeň hostí Brno?