Sáhne Plzeň k výměnám? To ještě nechci komentovat, říká kouč

„Chtěli jsme z posledních dvou utkání šest bodů. Máme dva, takže bodově spokojení určitě nejsme,“ řekl kouč Ladislav Čihák.

Co bude dál, sáhne vedení k hráčským výměnám? „To ještě nechci komentovat,“ reagoval plzeňský trenér a znovu potvrdil, že klub má zájem o centra Plekance, který ukončil smlouvu v Montrealu. „Samozřejmě, že bychom ho uvítali. Zájem máme, ale vše je v jednání.“

Pokud toužila Škoda zápas dobře rozehrát, vítr z plachet ji odfoukla už 45. vteřina. Zlínský Kulda jemnou tečí usměrnil střelu Okála a hosté rychle vedli. Když pak Němcova dorážka skončila jen na tyči, na konci první třetiny přišel druhý direkt. Lakatoš nezištně posunul puk k Ondráčkovi, který měl před sebou odkrytou branku – 0:2. „Lehce jsme se dostali do vedení, ale hra z naší strany nebyla ideální,“ mínil zlínský trenér Robert Svoboda.

Plzni vrátila dech využitá přesilovka hned zkraje druhé části. Ke Kracíkovi se od zadního mantinelu odrazila nepřesná střela Stacha a centr pohotově zavěsil. „Měl jsem před sebou poloprázdnou branku,“ popisoval Jaroslav Kracík.

Pak přišly zlomové chvíle. Kratěnova nevyužitá šance při přečíslení tři na dva. V polovině zápasu naopak domácí skvěle ubránili dvouminutové oslabení o dva muže, Zlín se dlouho nemohl vůbec dostat do pásma a Frodl pak předvedl skvělý zákrok proti Honejskovi. „Kluci to nezvdali, přežili jsme dlouhé oslabení a nadechli se,“ mínil Čihák.

Jenže odměna nepřišla. I vzhledem k porci smůly. Jonesova bomba ještě ve druhé třetině málem přelomila levou tyč za gólmanem Sedláčkem, brankovou konstrukci Plzeň trefila v zápase třikrát! A další šance pochytal brankář Beranů.

„Zpětně bych raději, kdybychom tu přesilovku 5 na 3 vůbec nedostali,“ konstatoval zlínský trenér.

I jeho tým měl řadu možností vedení 2:1 navýšit, Kubiš nevyužil samostatný nájezd. Ale závěr si Zlín precizní obranou pohlídal, zvládl i plzeňskou hru bez gólmana. „Vypadá to možná, že to bylo bezhlavé, ale hráči opravdu chtěli, dřeli až do konce. Bohužel se to nepodařilo,“ litoval kouč Čihák.

Už v úterý Plzeň čeká odveta osmifinále Ligy mistrů proti italskému Bolzanu. Spraví si náladu?