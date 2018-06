Hokejová Plzeň má posilu ze zámoří, přichází americký obránce Allen

„Většinu kariéry strávil v AHL, což je soutěž vlastně výš, než odkud jsme měli 90 procent cizinců, co prošli naším klubem. Máme o něm hodně informací, jdou s ním velmi dobré reference. Všichni ho chválili jak charakterově, tak hokejově,“ řekl klubovému webu Plzně sportovní manažer klubu Tomáš Vlasák.

Uplynulou sezonu začal Allen v AHL v Rochesteru, za který si připsal v 17 zápasech tři body za gól a dvě asistence. Na začátku února zamířil do Wolfsburgu, za který v 10 duelech včetně play off zaznamenal čtyři body za dvě branky a stejný počet přihrávek.

„Je to kluk, který nastupoval proti těm nejlepším lajnám, proto i já osobně věřím, že pro nás to bude do zadních řad velká posila,“ doplnil Vlasák k posile bronzového týmu a vítěze základní části minulého ročníku extraligy.

Allen sehrál v NHL za Rangers tři duely v ročníku 2013/14 a ještě o jeden více v tom dalším. Bodovat se mu nepodařilo. V AHL hrál i za Connecticut, Hartford, Milwaukee, Binghamton a Iowu a připsal si v 284 utkáních 93 bodů za 22 gólů a 71 asistencí. Ve 12 zápasech play off přidal branku a přihrávku.