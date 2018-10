Hokejisté Plzně hostí Brno a doufá, že zlomí střelecké trápení

„Ta statistika zní strašně. Já sám nedám gól snad z ničeho...,“ poznamenal trefně po nedělní porážce 0:3 v Liberci útočník David Stach.

Už v pátek Škoda podlehla v Karlových Varech 1:3, po čtrnácti kolech klesla na šestou příčku tabulky. Čas na přemýšlení ale není, už dnes extraligu čeká další porce pěti zápasů. A Plzeň v 17.30 hodin v domácí Home Monitoring Areně vyzve mistrovskou Kometu!

„Musíme na ten nepovedený víkend rychle zapomenout. Právě zápas s Brnem pro nás může být odrazový můstek, abychom se trochu uklidnili v koncovce. Doufám, že dáme více než jeden gól a vyhrajeme,“ burcoval kapitán Milan Gulaš.

Doma jsou Indiáni silní, vyhráli třikrát za sebou. Ale i Kometa nabrala v posledních dnech druhý dech. Uspěla dvakrát v řadě, z posledních sedmi duelů má na kontě pět vítězství. „Ale dobře víme, že Plzeň představuje navzdory posledním dvěma neúspěchům velice kvalitního soupeře. Nic na tom nemění skutečnost, že nyní dává méně branek,“ varoval brněnský trenér Kamil Pokorný.

Kometa navíc zápolí s podobným problémem jako Škoda. „Je potřeba ještě více probudit naši produktivitu. Pořád to není na top úrovni,“ doplnil Pokorný.

Dnešek tak může prorazit stavidla na obou stranách. „Herně to je z naší strany dobré, vypracujeme si spoustu šancí, ale koncovka je tragická. Je to momentálně náš největší problém, ale musíme nadále tvrdě pracovat a věřit, že to brzy prolomíme a zase se to otočí k nám,“ mínil útočník Stach.

Plzeň má před sebou náročný týden. Páteční duel v Praze na Spartě má sice odložený až na leden příštího roku, ale v neděli ji doma čeká televizní utkání proti Vítkovicím. A hned o dva dny později vyrazí do italského Bolzana k úvodnímu zápasu osmifinále Ligy mistrů.

Naladí se už dnes proti mistrovi?