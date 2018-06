Plzeňští hokejisté prožívají na Šumavě týden „suché“ dřiny

„Ale kluci vědí, do čeho jdou. Hrábnou si na dno, tenhle týden bude zatím v přípravě ten nejtvrdší,“ hlásil hlavní plzeňský kouč Ladislav Čihák na startu týdenního soustředění, které zakončí první měsíc letního drilu.

Výběh sjezdovky s pneumatikou přivázanou šňůrou okolo pasu, to bude až do pátku náplň dopolední dávky. Odpoledne posilovna, k tomu i herní „relax“ při fotbálku či tenise.

Permanentky od hvězd Ikony hokejové Plzně Jaroslav Špaček,Tomáš Vlasák a Michal Dvořák se ve srředu v 15 hodin postaví za pult ve fanshopu HC Škoda Plzeň a budou fanouškům prodávat permanentní vstupenky na sezonu 2018/19. Permanentky je možné zakoupit každý všední den od 10 do 18 hodin i v kanceláři ticketingu u vstupu na stadion, nově si lze celoroční vstupenky pořídit také online. Připravené jsou opět dva druhy, Klasik a Premium. Veškeré podrobnosti a informace najdete na stránkách: www.hcskoda.cz.

„Bude to těžké, letní příprava není nikdy záživná. Ale člověk to dělat musí. Všichni věříme, že kondici v sezoně přetavíme do dobrých výsledků. Není to o přemlouvání, je to prostě nutné zlo. A člověk to musí brát tak, že dělá něco pro sebe. Pak je jedno, jestli v přípravě jezdíte na kolech, nebo běháte,“ mínil útočník Jan Eberle, posila Škody z Olomouce.

Zázemí tým, stejně jako v předchozích letech, našel v železnorudském penzionu Ski-bike Apartments Samoty. Oproti loňsku je ale výprava o poznání tenčí, na Šumavu vyrazilo 17 hráčů.

Trio Kratěna, Gulaš, Nedorost se připravuje individuálně, stejně tak v zámoří americká dvojice Hollweg, Johnes. A mezery po odchodech gólmana Svobody a obránců Skleničky s Moravčíkem tím zůstávají nezacelené. Minulý týden defenitivně padla možnost návratu brankáře Marka Mazance, který znovu zamíří bojovat o návrat do NHL za oceán.

„Čas běží, řešíme to každý den. Není to úplně příjemná situace, ale není třeba panikařit. Nechceme udělat krok do neznáma jen pro to, aby někdo přišel narychlo. Díváme se i do Kanady a Ameriky a jsem přesvědčený, že se nám tým povede vhodně doplnit,“ prohlásil trenér Čihák.

Zatím si přístup hráčů pochvaluje. Tři týdny hokejisté makali v posilovně zimního stadionu, polykali běžecké dávky v lesoparku Homolka. Minulý týden došlo na první fotbalovou exhbici, výhru 3:2 ve Staňkově zajistila v 87. minutě trefa dalšího novice v kádru, gólmana Dominika Frodla.

„I před přátelským fotbálkem jsme hráčům zdůraznili, že jde o součást přípravy a musí do toho jít naplno. S přístupem kluků jsme maximálně spokojení. Všichni makají na sto procent, i mladí se svojí šance snaží chopit za správný konec,“ pochvaloval si Čihák.

Z Železné Rudy se hokejisté vrátí v pátek odpoledne, po volném víkendu je čeká druhý měsíční blok přípravy. A i ten po třech týdnech zakončí soustředění na Šumavě.