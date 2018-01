Tomáš Kubalík: Brácha věděl jako první, že se vracím do Plzně

„Je to už strašně dlouhá doba. Jsem šťastný, že jsem zpátky, je to krásný pocit,“ svěřil se včera hokejový útočník Tomáš Kubalík.

Do Plzně se starší bratr elitního střelce Dominika vrací v 27 letech. S dvanácti zápasy v NHL za Columbus, zkušenostmi z KHL, finské či německé nejvyšší soutěže. Teď ho Škoda získala z Jihlavy, kam zamířil na začátku sezony, výměnou za dalšího forvarda Petra Straku.

V Plzni jste si zahrál už v říjnu právě s Jihlavou, odvezli jste si bod. Jaké to bylo?

Užil jsem si to moc, ale přijet jako soupeř je něco jiného. Být zase doma a hrát za Plzeň, to je něco úžasného a moc se na to těším.

Tehdy proti vám stál i bratr Dominik, který nyní hraje ve švýcarském Ambri-Piotta. Věděl jako první o vašem návratu?

Jasně. Hned jsem mu to psal, pak jsme si volali. Byl nadšený. A samozřejmě ho trošku mrzelo, že u toho tady nemůže být také on.

Už jste mluvil s trenéry, co od vás budou vyžadovat?

Plzeň hledala vysokého útočníka, který se bude pohybovat okolo branky, bude dohrávat souboje. O to se budu snažit a na ledě nechám maximum toho, co umím.

Z týmu, který čeká boj o záchranu, jste zamířil do kabiny lídra tabulky. Je to velká změna?

V Jihlavě jsme se hlavně snažili nabrat co nejvíc bodů před play-out. Teď jsem v mančaftu, který šlape, já se pokusím dobře zapadnout. S Plzní jsem už jednou play-off zažil a bylo to úžasné.

Věříte, že se vám v Plzni zvednou i osobní statistiky?

Doufám. Body se sbírají hůř, když tým střílí málo gólů. Ale na osobní statistiky teď nekoukám. Tady je sestava našlapaná vynikajícími hokejisty, já se pokusím odvádět co nejlépe práci, kterou po mně trenéři budou vyžadovat.

Obnovenou premiéru zažijete v souboji proti druhému Hradci Králové. Těšíte se?

Těším se moc! Bude to parádní, rodina mi přijde fandit. A my budeme chtít potěšit naše fanoušky, hrát dobrý hokej. Pro výhru uděláme maximum.