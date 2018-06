Kluci funí, perou se ale statečně, chválí svěřence plzeňský kouč Čihák

Když pak mladý forvard naposledy vysupěl do sjezdovky a unaveně klopýtal k penzionu, povzbudil ho: „Vidíš, a po obědě sem před posilovnou už nemusíš.“

I tahle scéna z úterního dopoledne ukázala, jak drsný dril prožívají hokejisté Škody tento týden na soustředění v Železné Rudě, které zakončí úvodní měsíc suché přípravy. ¨

Denně dvě fáze, tu odpolední tráví v posilovně, kruhovým tréninkem a na závěr fotbálek. „Sezona se hodnotí podle úspěchu či neúspěchu. Ale pokud na ni nejste dobře kondičně připravení, je to vždycky špatně,“ říká Ladislav Čihák, šestatřicetiletý trenér Plzně.

Popravdě, mají hráči večer chuť dát si alespoň jedno pivo?

Jedno pivko jsme povolili klukům od třiceti let, jinak ne. Výjimku uděláme jen ve čtvrtek, kdy máme večer společné grilování. Ale v pátek hráče čeká ještě dlouhý výběh, je na nich, jak se ohlídají.

Pneumatiky tahají v laktátovém zatížení, v opakovaných sériích, zhruba sto metrů do strmé sjezdovky hned za penzionem. Kam je pošlete v pátek?

Ještě si vybíráme. (úsměv) Půjde o delší úsek okolo dvaceti minut. Tak uvidíme, jestli zvolíme Špičák, Pancíř nebo něco jiného.

Když se bavíte s extraligovými kolegy, patří Plzeň k týmum, kde se trénuje nejvíc?

Nechci být nějaký guru a nepřísluší mi hodnotit jiné kluby. Ale za ta léta, co jsem v Plzni, mohu určitě prohlásit, že tady se trénuje opravdu hodně. A jsem přesvědčený, že tomu tak bude i do budoucna.

I od hráčů, kteří jsou tady noví, jsem zaslechl, že takhle ještě v létě nikdy netrénovali...

Vím to. Kluci funí, ale perou se s tím statečně, stejně jako ostatní, mladí i staří. Klobouk dolů, makají naplno. Kondičně chceme být do příští sezony připravení výjimečně.

Přesto se zeptám. Během té minulé měla Plzeň hodně zraněných. Zkoumali jste, zda to nemohlo být třeba i přetížením v tréninkovém procesu?

To můžu vyloučit. Kdyby tam bylo šest hráčů s natrženým břišním svalem, pak se o tom můžeme bavit. Ale ta zranění s tréninkem vůbec nesouvisela. Kácovi (Petrovi Kadlecovi) v souboji přisedl protihráč nohu, to samé se stalo Lukáši Pulpánovi. Guli (Milan Gulaš) se zranil s reprezentací těsně před olympiádou, Indrák měl pochroumané rameno rovněž po souboji u mantinelu. To prostě byla smůla a souhra nešťastných okolností.

Na Šumavě máte jen sedmnáct hráčů, dalších pět trénuje individuálně. Máte obavy z toho, že kádr není moc široký?

To s námi kvůli maturitě nejel ještě útočník Eret, vzali jsme sem tak třeba i Vracovského, který je bez smlouvy. Je nás tady méně, ale zase si ty kluky víc ohlídáme. Kádr asi budeme mít o něco užší než loni, ale my pracujeme tak, aby byl na sezonu připravený co nejúčinněji.

Netrpělivě už čekáte, jak se vedení podaří zacelit ztráty po odchodech gólmana Svobody a útočníků Moravčíka se Skleničkou?

Čas běží, trošku se to táhne, ale pracujeme na tom každý den. Něco se rýsuje, pro nás je nejdůležitější, abychom neudělali krok vedle a tým doplnili co nekvalitněji.

Jsou nyní všichni hráči zdravotně v pořádku?

Limitovaný je David Stach, ten na Šumavě trénuje individuálně. Vojta Němec má po operaci ramene, i ten má nějaké úlevy. Některé procesy limitují i Lukáše Pulpána, ale je to bojovník a dělá 90 procent věcí.

Jste v kontaktu s hráči, kteří se připravují individuálně?

Jedinou úlevu dostal Ondra Kratěna a nemám nejmenších pochyb, že bude připravený dobře. Stejně tak Milan Gulaš s Vencou Nedorostem. Uvidíme, jak se z Ameriky vrátí Hollweg a Jones. Oba mají tréninkové plány a musí prokázat hodnoty, které mají mít. V opačném případě je tam i nějaký finanční postih.

Máte za sebou vstupní testy vo2max a vingate, kdy uděláte první kontrolní?

První výsledky ukázaly, že startovní čára je dobrá. Výstupní uděláme za tři týdny, před druhým soustředěním na Šumavě. Tam uvidíme, kdo se zlepšil a kdo musí dál pracovat. Je možné, že někdo bude muset trénovat i během dovolené.

Na led už byste v červenci měli vyjet kompletní?

Kromě Nicka Jonese. Tomu se zkomplikovala víza a přiletí až 10. srpna. Jinak už budeme všichni.

Fanoušci jsou namlsaní. Plzeň na jaře vyhrála Prezidentský pohár, získala ligový bronz. Bude hodně těžké na to navázat?

Bude, ale není to nereálné. Uděláme maximum, aby tým měl minimálně stejnou sílu. Určitě se chceme probojovat do play off. A hrát hokej, který se bude líbit a přinese výsledky. Pak všichni chodí na zimák s lepší náladou.