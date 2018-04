Straka už nebude trenérem hokejistů Plzně, tým povedou Čihák a Hanzlík

Pětačtyřicetiletý bývalý vynikající útočník se na střídačku posunul v říjnu 2016, kdy od mužstva odvolal svého staršího bratra Michala. Původně měl být trenérem jen dočasně, nakonec ale u týmu zůstal. V letošním roce Plzeň dovedl k vítězství v základní části extraligy, v play off Západočeši prohráli v semifinále s Brnem.

„Trénovat nikdy nebyla moje ambice. Vlastně jsem do toho spadl během minulého ročníku, aniž bych chtěl. Ale všichni trenéři, které jsme oslovili, odmítli. Proto jsem do toho šel. Musím říct, že mě to chytilo a bavilo, ale cítím, že si potřebuju odpočinout,“ uvedl Straka v rozhovoru pro Sport.

Změny v realizačním týmu potvrdila tisková mluvčí klubu Lucie Mužíková. Společně s Čihákem a Hazlíkem u mužstva budou působit stejně jako dosud i trenér brankář Rudolf Pejchar a Jaroslav Špaček. Kondičním trenérem bude Jan Snopek.

Straka věří, že Čihák s Hanzlíkem novou roli bez problémů zvládnou. „Musím kluky pochválit, klobouk dolů, jak pracují. Jsou zapálení, dávají tomu maximum. Máme na hokej stejný názor, takže věřím, že je to správná volba. Kluci ukázali, že to zvládnou. Já se kolem toho budu pořád pohybovat, ale na střídačce už nebudu,“ řekl olympijský vítěz z Nagana.

Šestatřicetiletý Čihák působí u extraligového mužstva Plzně od listopadu 2014. O osm let starší Hanzlík se stal členem realizačního týmu předloni.