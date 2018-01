Skvělý Svoboda zachránil Plzni výhru. Trošku motivace navíc byla, přiznal

Byť Oceláři v závěru mohutně tlačili, domácí odolali a ve 41. kole slavila hokejová Škoda devětadvacátou výhru v sezoně.

„Trošku motivace navíc byla, znám tam pořád hodně kluků,“ svěřil se po utkání do kamer České televize 22letý Svoboda, který do Plzně přestoupil jako kmenový hráč Třince. „Máme teď hodně zraněných, musíme to ubojovat, protože chceme uhájit pozici na čele tabulky. Povedlo se, v neděli můžeme jet v klidu do Olomouce a zase se tam pokusit o tři body,“ doplnil gólman.

Inkasoval jako první už ve třetí minutě. Roth poslal krásnou kolmici na Růžičku, který svůj nájezd zakončil precizní ranou pod horní tyč. „Vždycky můžete udělat něco lépe, ale Martin je výborný hráč, dokazuje to každou sezonu. Trefil to pěkně,“ uznal Svoboda.

Jenže pro hosty to byla poslední radost. Plzeň brzy vyrovnala. V přesilovce sice prchli Třinečtí do brejku, ale po špatné přihrávce Adamského se hra otočila a souhru 3 na 1 zvládli domácí precizně. Kracík po přihrávce Gulaše nezištně vrátil puk před branku a Mertl měl snadnou práci – 1:1. „Takový hokej mi vyhovuje víc, než když přijedou týmy jenom bránit. V tomhle složení teď přesilovky nacvičujeme a docela se nám daří,“ líčil Jaroslav Kracík.

Dál se hrálo nahoru – dolů, více šancí ale měli hosté. Ve 29. minutě Cienciala v přesilovce pálil z kruhu do odkryté branky, jenže padající obránce Sklenička bruslí puk vytěsnil mimo tyče. „Střílel jsem z první, ale nějak mi to bek vytečoval. Je to velká škoda, měli jsme tam v přesilovkách velké šance, tedy hlavně já,“ povzdychl si David Cienciala.

Ve 35. minutě tak přišla vítězná akce Plzně. Schleiss našel před brankou volného Poura a ten, byť byl faulovaný, pálil zblízka přesně k pravé tyči. Osmnáctiletý útočník hrál včera velký zápas, tlačil se i do dalších šancí, ale také Hrubec v brance Ocelářů chytal skvěle.

Závěr ale patřil Svobodovi. Při dorážce Růžičky škrtl puk do boční síťky, zastavil i další dorážku Ciencialy. O posledním zákroku při power-play Třince už byla řeč.

„Neodehráli jsme špatný zápas, ale gólman zachytal Plzni výborně. Můžete být někdy lepší než soupeř, ale hraje se na góly a my dali jen jeden,“ řekl Martin Růžička.